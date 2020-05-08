Destek için gittiği arkadaşları yanlışlıkla vurmuş

ADANA'da, alacak yüzünden çıkan silahlı kavganın ardından bir araya gelen gruptaki Aydın İpek tarafından vurularak öldürülen Mehmet Ali Seyhan'ın (25), arkadaşlarına destek olmak için olayın yaşandığı sokağa gittiği ancak gece karanlığında karşı gruptan zannedilip yanlışlıkla vurulduğu ortaya çıktı.

ADANA'da, alacak yüzünden çıkan silahlı kavganın ardından bir araya gelen gruptaki Aydın İpek tarafından vurularak öldürülen Mehmet Ali Seyhan'ın (25), arkadaşlarına destek olmak için olayın yaşandığı sokağa gittiği ancak gece karanlığında karşı gruptan zannedilip yanlışlıkla vurulduğu ortaya çıktı. Olaydan sonra gözaltına alınan 5 şüpheliden Aydın ipek (20) ile Murat Takak tutuklandı, diğerleri ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Olay, 5 Mayıs Salı günü, Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Murat K. (40), bir süre önce Halil İbrahim G.'den (30) 4 bin lira borç aldı. 2 bin lirasını ödedi. Geri kalan kısmı ise ödemedi.

Halil İbrahim G. de olay günü, Murat K.'yı "Gel seninle oturup, borç meselesini çözelim" diyerek, aracına çağırdı. Araca binen Murat K.'yı anneannesinin evine götürüp, arkadaşlarıyla birlikte dövdü. Murat K., evine döndü. 2 saat sonra ise Halil İbrahim G., arkadaşları Ahmet K. (43) ile Murat Takak'ı arayarak, parayı almaları için Murat K.'nın evine gönderdi.İkili olumsuz yanıt alınca Murat K.'yı tabancayla ayaklarından vurdu. Evde bulunan ağabeyi İsmail A. da ikiliye tabancayla ateş açarak karşılık verdi. Silahlı kavga, mahallelinin araya girmesiyle son buldu.KARŞI GRUPTAN SANIP ARKADAŞINI ÖLDÜRDÜAhmet K. ile Murat Takak, mahalledeki başka bir sokakta Aydın İpek (21) ve Hasan A.'nın (40) aralarında bulunduğu arkadaş grubuyla buluştu. Arkadaşlarına destek vermek isteyen Mehmet Ali Seyhan da aynı sokağa geldi. Ancak Aydın İpek, sokağın karanlık olması nedeniyle tanımadığı arkadaşına, montunun fermuarını açtığı sırada, kendilerine silah çekeceği düşüncesiyle ateş açtı. Göğsünden vurulan Seyhan, kanlar içerisinde yere yığılırken Aydın İpek ile beraberindekiler kaçtı.VURULDUĞUNU ÖĞRENİNCE ATEŞ AÇTILAROlayı duyup gelen Seyhan'ın başka arkadaşları ise havaya ateş açtı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Seyhan, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİOlaydan sonra şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını mercek altına aldı.

Tanık ifadelerinden de yola çıkarak şüphelileri saklandıkları yerde yakalayarak, gözaltına aldı. Polis, şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, olayda kullanılan 3 pompalı tüfek ile 2 tabancayı ele geçirdi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Aydın İpek ve Murat Takak tutuklandı Hasan A. Ahmet K. ve Halil İbrahim G. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA