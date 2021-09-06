Destek Avans kampanyası nedir, nasıl başvuru yapılır? İBB Destek Avans projesi ne demektir, kimler başvuru yapabilir? Destek Avans detayları!

Son dakaike gelen haberlere göre İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dar gelirli vatandaşların aile bütçelerini bir nebze de olsa rahatlatacak yeni bir proje geliştirdi. "Destek Avans" adı verilen proje ile vatandaşlara hiçbir faiz ve masraf ödenmeksizin 600 ya da 1200 lira destek yapılacak. Bunun ardından vatandaşlar Destek Avans kampanyası nedir, nasıl başvuru yapılır? Destek Avans projesi ne demektir, kimler başvuru yapabilir? Kampanya koşulları neler? İBB Destek Avans detayları! İşte tüm bilgiler...

Gündemin merak edilen konuları arasında Destek Avans kampanyası geliyor. Peki, Destek Avans kampanyasına kimler başvuru yapabilir? Destek Avans kampanyası başvuru linki var mı? Destek Avans kampanyası nereden başvuru yapılır, ücretsiz mi? İBB Destek Avans kampanyası projesi nedir? Destek Avans kampanya koşulları nelerdir? İBB Destek Avans projesi hakkında detaylı bilgiler sizlerle... Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

DESTEK AVANS KAMPANYASI NEDİR?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dar gelirli vatandaşların aile bütçelerini bir nebze de olsa rahatlatacak yeni bir proje geliştirdi. "Destek Avans" adı verilen proje ile vatandaşlara hiçbir faiz ve masraf ödenmeksizin 600 ya da 1200 lira destek yapılacak. Vatandaşlar aldığı parayı aylık 100'er liralık taksitlerle geri ödeyecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, dar gelirli vatandaşlar için geliştirdikleri yeni projelerini duyurdu. Son baharın gelişi ve okulların açılmasıyla aile bütçelerinin zorlandığını belirten İmamoğlu, "Destek Avans" kampanyasını başlattıklarını söyledi.

Ekrem İmamoğlu'nun paylaştığı tweet şu şekilde:

"Bütçenize destek olmak için Destek Avans kampanyasını başlatıyoruz.

1200 TL'ye kadar sıfır faizle aldığınız avansı Halk Bakkallarda, ulaşımda ve İstanbulkart'ın geçtiği tüm noktalarda kullanabilirsiniz.

Başvuru için;

https://kartsorgu.istanbulkart.com.tr"

Buna göre https://kartsorgu.istanbulkart.com.tr sitesine giriş yaparak Destek Avans kampanyası projesine başvuru yapabilirsiniz. Başvuru şartlarına oradan bakabilirsiniz.

İBB DESTEK AVANS PROJESİNE BAŞVURU NEREDEN YAPILIR?

Projeye başvurular "https://kartsorgu.istanbulkart.com.tr" adresinden yapılacaktır.

KAMPANYA DETAYLARI VE BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ...



DESTEK AVANS KAMPANYASI KOŞULLARI NELERDİR?

Kampanya Koşulları;

İstanbulkart Destek Avans, DenizBank tarafından kullandırılacak kredi ve kredi kartı kampanyasıdır.

Kampanya'dan sadece Belbime'a ait kanallardan yönlendirme yapılan Denizbank kanalları üzerinden başvuru yapılabilir.

Kampanya kapsamında sıfır faizli kredi başvurusunu sadece İstanbulkart'ı ile TCKN bilgisini eşleştirmiş müşteriler yapabilecektir TCKN ve İstanbulkart eşleştirmenizi https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.

Kampanya kapsamında kullandırılabilecek sıfır faizli kredi tutarı seçmiş olduğunuz İstanbulkartınıza aktarılacaktır . Avantajlı faiz oranı ile kullandırılan krediler ise DenizBank nezdindeki hesabınıza yatırılacak ve İstanbulkart'a herhangi bir yükleme olmayacaktır.

İstanbulkartınıza yüklenen kredi bakiyesini, İstanbul içinde toplu ulaşım araçlarına ek olarak ; CarrefourSA, A101, Migros, BİM ve Şok Marketler, İstanbulkart'ın geçtiği iş bankası pos cihazlarının olduğu işyerlerinde, Multinet ödeme noktaları Halk Bakkal BiTaksi, Getir uygulamaları, Beltur, BNB (bisiklet ), iTaksi, İBB Sosyal Tesisler, Hamidiye Su Otomatları, Matik Otomatlar, İsper ve İspark gibi sosyal alanlardaki harcama ve ödeme işlemlerinizde kullanabilirsiniz . Detaylı bilgi için tıklayınız.

Kampanya başvurunuzun DenizBank'a iletilmesinden sonra DenizBank tarafından yapılacak değerlendirme neticesinde kredisi onaylanan 18 yaşından büyük bireysel müşteriler (gerçek kişi) için geçerlidir.

DenizBank faiz oranlarında ve kampanya koşullarında değişiklik yapma onaylanan miktarın kullanımı için son kararı verme, müşteriden kefil, teminat ve ek bilgi/ belge isteme, krediye ilişkin tutarı kullandırmama hakkına sahiptir. Başvuruya ilişkin ilgili belgeleri imzalamadan önce faiz oranı, tüm masraf, ücret ve komisyon hakkında tarafınıza bilgi formu ile bilgilendirme yapılacaktır.

Başvurular müşterinin kendisine ait cep telefonu numarası ve TC kimlik numarası ile yapılmalıdır.

Başvuru sonucu SMS ile iletilecektir.

Başvurusu onaylanan müşteriler, kredilerini en yakın DenizBank şubesine Nüfus Cüzdanı ve İstanbulkart'ı ile başvurarak kullanabilecektir.

Kampanya kapsamında sıfır faizli kredi için tahsis ücreti tahsil edilmeyecektir. Hayat sigortası yaptırma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Kampanyada DenizBank değerlendirmesine göre en fazla 12 ay vadede 1.200 TL'ye kadar Sıfır Faizli Kredi fırsatı sunulacaktır Kampanya kapsamında belirtilen bu vade ve tutarın üzerinde bir kullandırım yapılmayacaktır.

Kampanya kapsamında kullandırımı onaylanan sıfır faizli kredi tutarı İstanbulkart'ınıza talimat oluşacaktır İstanbulkart'ınıza oluşan talimatı kullanabilmeniz için NFC özellikli cep telefonunuza, herhangi bir Biletmatik cihazına, otobüslerdeki ödeme cihazlarına, İstanbulkart'ın geçtiği herhangi bir alışveriş ödeme noktasındaki pos cihazına dokundurmanız yeterlidir.

Sıfır Faizli kredi kampanyasından her müşteri sadece 1 defaya mahsus olarak yararlanabilir. Kampanya kapsamında, 1 defadan fazla sıfır faizli kredi kullanımı mümkün değildir. Sıfır Faizli Kredi Kampanyasına ek olarak kampanya kapsamında müşteriye daha yüksek tutarda faizli kredi tahsisi mümkün ise; SMS ile bilgilendirme yapılacaktır.

Müşteriye iletilecek başvuru sonucunda faizli kredilerde ne kadar ön onaylı limit alabileceği de paylaşılacaktır. Müşteri sıfır faizli krediyi kullandıktan sonra İstanbulkart sahiplerine sunulacak avantajlı faiz oranı ile faizli kredisini de, kredi koşullarını tüm DenizBank şubelerinden öğrenerek kullanabilecektir.

Sıfır Faizli Kredi Kampanyasından faydalanmak için DenizBank'ta hesap açılması gerekmektedir.

Kredi Kartı ve Taksitli Nakit Avans kampanyası ile ilgili koşullara DenizBank başvuru sayfasında ulaşabilirsiniz. İstanbulkart kullanıcıları kullanım şartlarını yerine getirmesi ve DenizBank tarafından uygun bulunması halinde 500TL'ye kadar Sıfır Faizli Taksitli Nakit Avans avantajından da faydalanabilecektir. DenizBank kampanyanın koşullarını değiştirme veya kampanyayı değiştirme hakkına sahiptir.

Kredi kartı kampanyasında başvurusu onaylanan kart müşterilerine kartın onaylamasının ertesi iş gün itibariyle, kampanya süresince 1 kez kredi kartı limitleri üzerinden kullanabilecekleri faizsiz 500 TL 5 ay vadeli faizsiz taksitli nakit avans kullanma hakkı tanımlanacaktır. Tanım tarihten itibaren 90 gün içerisinde müşterimiz faizsiz, 500 TL ve 5 ay vadeli faizsiz Taksitli Nakit Avans hakkını Denizbank kanallarından Taksitli Nakit Avans menüsüne giriş yaparak kullanabilecektir.

DenizBank kampanyanın koşullarını değiştirme veya kampanyayı değiştirme hakkına sahiptir.

Kampanyanın başlangıç tarihi 31.08.2021 bitiş tarihi 30.11.2021'dir. Detaylı bilgiye tüm ALO153, İstanbulkart Başvuru Merkezleri, tüm DenizBank şubeleri ve 0850 222 0 800'den ulaşabilirsiniz.

FAİZSİZ AVANS VERİLECEK

İBB iştiraki Belbim ve Denizbank arasında yapılan anlaşma ile ihtiyaç sahibi vatandaşlar 600 ya da 1200 lira avans kullanabilecek. Avans, hiçbir faiz ve masraf ödenmeksizin aylık 100'er liralık taksitlerle geri ödenecek. Söz konusu avanslar İstanbulkart'lara yatacak ve ulaşım başta olmak üzere İstanbulkart'ın geçtiği her yerde ve Halk Bakkal'larda kullanılabilecek.

Sosyal medyadan paylaştığı video ile yeni projeyi duyuran İmamoğlu, şunları söyledi: Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

"Sevgili İstanbullular son baharın gelişi ve okulların açılmasıyla birlikte aile bütçelerinin zorlandığı günler yaşıyoruz. Bu sıkışık dönemde ihtiyaç sahiplerinin nefes almalarını sağlayacak bir iş birliği gerçekleştirdik. İştirak şirketimz Belbim'in Denizbank ile yaptığı anlaşmayla 600 ya da 1200 lira avans kullanabileceğiniz ve kullandığınız miktarı herhangi bir faiz ve masraf olmaksızın 100 liralık aylık taksitlerle geri ödeyebileceğiniz bir sistem geliştirdik. "Destek Avans" adını verdiğimiz bu uygulamayla alacağınız avans İstanbulkart'ınıza yatacak ve ulaşım başta olmak üzere İstanbulkart'ın geçtiği her yerde ve Halk Bakkal'larda kullanabileceksiniz. İstanbul'da ihtiyaç sahipleri bir parça rahat nefes alsın. Hiç kimse ekonomik zorluklar karşısında kendini çaresiz hissetmesin. Özlemimiz bu, gayretimiz bunun için."