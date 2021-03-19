Destansı türküler kahramanlar için söylendi

Eyüpsultan Belediyesi, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve şehitleri anma etkinlikleri kapsamında Çanakkale türküleri konseri düzenledi.

Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü nedeniyle Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen konserde Gönülden Gönüle Müzik Topluluğu, Çanakkale'de yaşanan destansı mücadeleyi anlatan türküleri seslendirdi. Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, gaziler, gazi yakınları ve şehit ailelerinin de izlediği konser, Eyüpsultan Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlandı. Konser, Gönülden Gönüle Müzik Topluluğu'nun 9 dilde seslendirdiği Çanakkale Türküsü'nün klip gösterimi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Konser öncesi yaptığı konuşmada Çanakkale Zaferi'nin bugün Akdeniz'de yaşanan hadiselerden dolayı daha iyi anlaşıldığını vurgulayan Başkan Deniz Köken, "On yıl önce belki algılayamıyorduk ama şimdi herkesin Akdeniz'e göz diktiğinde, bakın bakalım neler oluyor neler olmuyor meselesi daha da önümüze düştü. O yüzden o günkü yapılanların hepsi çok büyük mücadeleler, yokluk içinde nasıl büyük işler yapabildiğinin de en güzel göstergeleridir. Bugün aynı hesapta olanların, aynı milletin torunlarıyla karşılaştığında başına neler gelebileceğini de düşünür olmasını bizim hissettirmemiz lazım. Bizde bugün bu konserle kahramanlıkları, Çanakkale'yi yeni nesillere farklı anlatalım istedik. Maalesef tarihi sınıf geçmek için sadece bir ders olarak gördüğümüz için, bunun hayatımızın bir parçası olduğunu ve o günlerden bugünlere nasıl geldiği konusunu doğru algılayamadık gibi bir düşüncem var. Bunu da aşmak için farklı metotlarla bu işi yapmamız lazım. Bugün burada hem gençler hem gazilerimiz, hem de şehit yakınlarımız var. Bir bütünlük arz ediyor, salonun güzelliğine bakın. Bugün buraya gelmiş olmanız bize onur verdi, gurur verdi" dedi.

Konserde duygu dolu anlar yaşandı

Sunuculuğunu Murat Lazmahmutoğlu'nun üstlendiği konserde, Cengiz Gökdemir'in şefliğinde Gönülden Gönüle Müzik Topluluğu, "Havada Bulut Yok", "Asker Oldum Giydim Yelek", "Değirmen Başında Vurdular Beni", "Çırpınırdı Karadeniz", "15 Temmuz Demokrasi Marşı", "Hey Onbeşli" ve "Mevzu Vatansa" gibi birbirinden özel Çanakkale türkülerini seslendirdi. Eyüpsultan Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden de canlı olarak yayınlanan konser büyük ilgi görürken, izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

Konser sonrası Başkan Köken, Şef Cengiz Gökdemir'e plaket takdim edip, salonda bulunan gazilerle birlikte bu özel günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı