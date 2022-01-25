Destan yeni bölüm ne zaman? Destan 8. bölüm bugün var mı? Destan 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ekranların sevilen dizisi Destan bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Destan dizisi izlemek isteyen izleyiciler Destan yeni bölüm ne zaman, Destan 8. bölüm bugün var mı, Destan son bölümde neler oldu, şeklinde aramalar yapıyor. İşte, detaylar...

Diziseverlerin merakla beklediği Destan bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Destan dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Destan yeni bölüm ne zaman, Destan bölüm bugün mü, Destan yeni bölümde neler olacak şeklinde aratıyor.

DESTAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Balamir'in kan dökeceğini ve suçu Pençe'nin üzerine atacağını öğrenen Akkız, saraya döner. Alpagu Han'ın yarasını iyileştirmesi için Kün Ata'yı da yanında getirmiştir. Canına karşılık ise elinde iki koz vardır; Çolpah Hatun'un elindeki iki tutsak tegin. Oğullarını geri almak için gerekirse savaşmaya kararlı olan Alpagu Han'ın zırhını giymek isteyince fark ettiği şey, Akkız'ı ölümle karşı karşıya bırakır.

Alpagu Han'la tutsak teginler için fidye pazarlığı yapan Çolpan Han, Dağ ile Gök'ün ilişkilerinin yeni bir döneme girmesini sağlar ama anlaşma şartları, Temur'u da Günseli'yi de kahreder. Temur gemileri yakmaya kalkar. Günseli'nin hiç umulmadık birinden aldığı yardım teklifi ise Gök Hanlığı'nın başını çok büyük belaya sokar.

Akkız ile Batuga çok sarsıcı şeyler öğrendikleri bu süreçte birbirlerine iyice kenetlenir. Batuga bir yandan Akkız'ın canını kurtarmaya çalışırken bir yandan Akkız'la birlikte Balamir'i suçüstü yakalamak için bir plan yapar. Ancak Balamir bu sefer büyük oynamıştır ve herkesin hayatını değiştirecek planı mükemmel bir şekilde işlemektedir.

Akkız ve Batuga, iyileşmesi için Alpagu Han'ı Dağ'a götürür. Kün Ata yarasına şifa olurken Alpagu Han da ruhuna şifa arar. Bu şifa yolculuğu, Alpagu Han ile Akkız'ı bir yandan yakınlaştırırken, bir yandan da açığa çıkan sırlarla çok sancılı bir süreç başlar. Alpagu'nun iyileşebilmek için yurdu terk etmesini fırsat bilen Balamir, bir gece baskınıyla sarayı ve yönetimi ele geçirir. Batuga ise, daha Çift Başlı Kurt olma yolculuğunun başındayken Dağ ile Gök'ü ortak bir amaç etrafında birleştirmeyi başarır. Ancak Balamir'e karşı yaptığı pamuk ipliğine bağlı planın başarılı olabilmesi için çok büyük bir taviz vermek zorunda kalacaktır. Dağ ve Gök, Balamir'e karşı var güçleriyle mücadele ederken, asıl büyük tehlike yavaş yavaş yaklaşmaktadır: Çin!

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