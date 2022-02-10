Destan yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Destan yeni bölümde ne olacak? Destan 11. Bölüm fragmanı

Önemli isimlerin başrollerde olduğu Destan dizisi heyecanla bekleniyor. Farklı bir senaryoya sahip olan Destan dizisinin yeni bölümü ne zaman? Destan 11. fragmanı yayınlandı mı? Destan yeni bölüm fragmanı izle! Destan 11. bölüm fragmanı izle!

DESTAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Akkız ölümle pençeleşiyor

Geçmişte Çin ile işbirliği yapıp Tılsım Hatun'a tuzak kuran Vargı Beg, şimdi de Akkız'a tuzak kurmayı başarmıştır. Batuga yılanın soktuğu Akkız'ın hayatını kurtarmak için onu Dağ obasına kadar sırtında taşır. Ama Çolpan Han, Akkız'ın orada tedavi edilmesine izin vermez. Çolpan Han'ın bu acımasızlığı Saltuk'un ilişkilerinin iyice gerilmesine yol açar.

Çin'den bile büyük bir tehlike

Çolpan Han'a Balamir'i verip Tutkun'u teslim alan Taizu, iyice ileri gider ve geçmişteki tuzakları ortaya çıkmasın diye Batuga'yı kaçırır. Batuga'nın yokluğuyla deliye dönen Alpagu Han, Temur'un isyanıyla iyice sarsılır. Bir de Çolpan Han'la Balamir'in birleşip yaptıkları kıyımı görünce çileden çıkar.

Batuga zor durumda

Akkız ve Batuga ise, hem kendilerine yeni yeni itiraf etmeye başladıkları duygularıyla hem de hasretlikle sınanırlar. Taizu, akıllı olup olmadığını anlamak için Batuga'ya işkence yapar. Ama Batuga'yı kurtarmaya gelen Akkız'ı, Çin'den bile büyük bir tehlike beklemektedir.

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