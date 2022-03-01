Destan yeni bölüm bugün var mı? Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Destan son bölümde neler oldu? Destan 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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DESTAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Batuga babası ve geçmişiyle yüzleşiyor!

Destan'ın merakla beklenen yeni bölümünde Atası Oğuz Han gibi avcunda kan pıhtısı ile doğan Batuga niye sakat kaldı? Yıllarca adsız kalan han oğlu, 'gizli kahraman ' anlamında ki Batuga adını nasıl aldı? Batuga'nın yaşadıklarının en zoru neydi? Aklını kaybetmiş gibi yaptıktan sonra anasını öldüren babasının yüzüne nasıl baktı? Batuga'yı kim sakat, kim dilsiz bıraktı? Bütün bu soruların yanıtı Destan'ın 12. bölümünde yanıt bulacak.

''Ya birlikte yaşarız, ya birlikte ölürüz!'' Batuga çocukken kurtulduğu yay kirişine yenik mi düşecek? Batuga, Temur'un ve Saltuk'un tüm ısrarlarına rağmen tek başına kaçıp kurtulmayı reddeder. Batuga, zindanda kilitli olan Akkız'ı ardında bırakmayacaktır, ya birlikte yaşayacaklardır ya da birlikte öleceklerdir. Ayrıca Batuga, babasının bu sefer Kağanlığı mı babalığı mı seçeceğini görmek zorundadır. Hatta umutludur da. Batuga'nın ve Akkız'ın umutları büyük bir hayal kırıklığıyla sonuçlanır. Yargılanma sırasında çok başarılı bir savunma yapmalarına rağmen, Alpagu Han bir kez daha evladını değil töreyi seçer. Batuga çocukken kurtulduğu yay kirişine bu sefer yenik düşecek midir yoksa avcunda kanla doğan bir Han oğlunu öldürmek o kadar kolay değil midir?

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