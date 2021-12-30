Destan, Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 23 Kasım 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in üstlendiği, senaristliğini Nehir Erdem ve Ayşe Ferda Eryılmaz'ın yaptığı Türk yapımı tarih ve kurgu türündeki televizyon dizisi. Destan Temur öldü mü? Burak Tozkoparan diziden mi çıkacak? Destan Temur diziden ayrılıyor mu? Destan Temur kimdir, kim canlandırıyor?

DESTAN TEMUR ÖLDÜ MÜ? DİZİDEN Mİ ÇIKACAK?

Destan'ın son bölümünde, Balamir, Temur'u boynundan asıyor. Bunun akabinde izleyiciler, Destan Temur öldü mü? Burak Tozkoparan diziden mi çıkacak? merak etmişti. Konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Destan Temur ölecek mi gelecek bölümde belli olacaktır.

DESTAN TEMUR KİMDİR?

Batuga'nın diğer ağabeyi, Alpagu Han'dan olma, Ulu Ece'den doğma ortanca tegin. Göğün kılıcı.

Temur karakterini "Burak Tozkoparan" canlandırmaktadır.

BURAK TOZKOPARAN KİMDİR?

Burak Tozkoparan (14 Kasım 1992, İstanbul), Türk oyuncudur.

Rizeli anne ve babadan dünyaya gelmiştir. Finali 2 Nisan 2011'de Bostancı Gösteri Merkezi'nde yapılan 14. Liselerarası Müzik Yarışması'nda Enstrüman dalında Bateri ile 1. olmuştur. Türk Kızılayı Kartal Anadolu Lisesi 'ni temsil ettiği yarışma sonrasında eğitimine Okan Üniversitesi'inde olarak Sinema ve Televizyon Bölümünde devam etmektedir. Müzik kariyerinde pek çok grupla birlikte çalışmıştır. Bir dönem "Olcayto Ahmet Tuğsuz'un eşliğinde kurulan Pervane grubunun bateristliğini yapmıştır.

Oyunculuk kariyerinde ilk adımı; 2014'te "Star TV'de" yayınlanan Paramparça dizisindeki Ozan Gürpınar karakteriyle olmuştur. İlk sinema filmi ise; Gönenç Uyanık'ın yönettiği, 12 Şubat 2016'da vizyona giren Hesapta Aşk 'tır. Filmde Mert karakterini canlandırmıştır.

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet