Destan, şakalaşırken kırılan ayna parçasının boğazına saplanmasıyla öldü
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Destan, şakalaşırken kırılan ayna parçasının boğazına saplanmasıyla öldü

İZMİR'in Konak ilçesinde, arkadaşlarıyla evde şakalaşırken dengesini kaybedip üzerine düştüğü boy aynasının kırılması sonucu, ayna parçaları boğazına giren Destan Arda (25), hayatını kaybetti.

15.01.2020 15:16 | Son Güncelleme: 15.01.2020 15:16
Destan, şakalaşırken kırılan ayna parçasının boğazına saplanmasıyla öldü

'in ilçesinde, arkadaşlarıyla evde şakalaşırken dengesini kaybedip üzerine düştüğü boy aynasının kırılması sonucu, ayna parçaları boğazına giren Destan Arda (25), hayatını kaybetti. Destan Arda'nın boğazında, 'Cut here' (Burayı kes) yazılı dövme olduğu belirtildi.

Olay, geçen hafta pazar günü akşam saatlerinde, Kılıçreis Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Destan Arda ve bir arkadaşı, şaka amaçlı birbirlerini kucaklayarak kaldırmak istedi. Bu sırada dengesini kaybeden Arda, arka tarafta bulunan boy aynasının üzerine düştü. Aynadan kopan parçalar, Arda'nın boğazına girdi. Şoke olan arkadaşları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Destan Arda, doktorların müdahalesine karşın hayatını kaybetti. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.Öte yandan, Destan Arda'nın boğazında bulunan ve İngilizce, 'Cut here' yazılı dövme olduğu belirtildi.  Gencin cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından, yakınlarınca teslim alınarak, toprağa verildi.


Kaynak: DHA
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