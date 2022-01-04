Destan her hafta yeni bölümü ile izleyicileri ekrana balarken bu hafta diziyi yayın akışında göremeyenler Destan neden yok? Bugün Destan yok mu? Destan yeni bölüm ne zaman yayınlanacak konularını merak etti. Peki, Destan neden yok?

DESTAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Akkız köşeye sıkışıyor

'Destan'ın altıncı bölümünde Akkız'ın pençe olduğunu bilen Müslüman Arap çocuğu yakalayan Balamir, Batuga ile Kırçiçek'in nişan toyunda çocuğu ortaya çıkarır ve Alpagu Han'ın direğe yanlış suçluyu astığını davetli tüm boy beylerinin öğrenmesini sağlar. Balamir'in bu hamlesi, Alpagu Han'ı tahtını, Akkız'ı ise canını kaybetmekle karşı karşıya getirir.

Batuga acısını yüreğine gömüyor

Alpagu tahtını sağlama almak için çok akıllıca bir hamle yapar ama Akkız, Batuga'nın Yaman'a açtırdığı gizli geçitten kaçmak zorunda kalır. Bir yazgının iki yarısı olan Akkız ve Batuga, iki ayrı yola sürüklenirler. Batuga acısını yüreğine gömüp tek başına Kaya'nın akıl oyununa karşı oyun kurarak Müslüman çocuğu kurtarmaya çalışır. Bütün Gök'ün peşinde olduğu Akkız ise Batuga dahil herkesi çok şaşırtan bir hamle yapar.

BUGÜN DESTAN YOK MU?

Destan yeni bölüm bugünkü yayın akışında yer almadı. İşe yayın akışı:

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