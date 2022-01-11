Destan ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Destan günü mü değişti? Destan yeni bölümleri hangi gün yayınlanıyor?

KORKUT, MUŞ (Haberler.com) - Destan, Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 23 Kasım 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in üstlendiği, senaristliğini Nehir Erdem ve Ayşe Ferda Eryılmaz'ın yaptığı Türk yapımı tarih ve kurgu türündeki televizyon dizisi. Destan ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Destan Salı günü mü? Destan yeni bölümleri hangi gün yayınlanıyor?

DESTAN NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Destan her Salı günü saat 20:00 'da ATV'de yayınlanıyor. Fakat 4 Ocak Salı günü Destan ekranlara gelmeyecek. Yılbaşı nedeniyle dizi 1 hafta ara vermiştir. Yeni bölümü haftaya yayınlanacak. ATV'de 4 Ocak Salı "Destan Özel Bölüm" ile ekranlara gelecek. Yani dizinin bugün yeni bölümü yoktur.

DESTAN BUGÜN YOK MU? (4 OCAK SALI 2022)

Dizinin yeni bölümü Yılbaşı arası nedeniyle bugün ekranlara gelmeyecek. Dizinin yeni bölümü haftaya yayınlanacak. Yeni bölüm 11 Ocak 2022 Salı günü ekranlara gelecek.

DESTAN KONUSU NE?

Orta Asya'nın çetin bozkırlarında Gök Kağanı Korkut Han'ın yetim bıraktığı dillere destan savaşçı dağ kızı Akkız'la, yine Gök Sarayı'nda Korkut Han'ın öksüz bıraktığı Gök Tegini Batuga arasındaki destansı aşkı; bu iki garip kuşun sevdalarını kılıç, yüreklerini kalkan yaparak imkânsızı başarmalarını konu alıyor.

Dönem dizisi olarak karşımıza çıkan "Destan" ilk olarak "Akkız Destanı" olarak açıklanmıştı. Ardında Destan ismiyle ekranlara geleceği söylenen dizi, geçmişe doğru uzanan bir hikâyeyi konu ediniyor. Türkler'in İslamiyet'i kabul etmesinden önce 9. yüzyılda geçen bir hikâye Destan'ın ana konusunu oluşturmaktadır. Gök Kağanı Korkut Han'ın öksüz bıraktığı savaşçı dağ kızı Akkız ile yine Gök Kağanı Korkut Han'ın öksüz bıraktığı Gök Tegini Batuga arasında geçen hikâyede; zaman içerisinde bu ikilinin aralarında oluşan aşkla imkânsızı nasıl başardıklarını gözler önüne serecek.

DESTAN OYUNCULARI KİMLER?

Ebru Şahin : Akkız : 1-

Edip Tepeli : Batuga : 1-

Selim Bayraktar : Alpagu Han : 1-

Deniz Barut : Ulu Ece : 1-

Teoman Kumbaracıbaşı : Balamir Beg : 1-

Kanbolat Görkem Arslan : Saltuk Beg : 1-

İpek Karapınar : Çolpan Hatun : 1-

Burak Tozkoparan : Temur Tegin : 1-

Elif Doğan : Tutkun : 1-

Burak Berkay Akgül : Kaya Tegin : 1-

Ahmet Olgun Sünear : Yaman : 1-

Buse Meral : Sırma : 1-

Ecem Sena Bayır : Günseli Hatun : 1-

Esra Kılıç : Mei Jin : 1-

Bilgi Aydoğmuş : Kırçiçek : 1-

Osman Albayrak : Vargı Beg : 1-

Alper Düzen : Danış Ata : 1-

Şahin Ergüney : Kün Ata : 1-

Meltem Pamirtan : Yibek Kadın : 1-

Evren Erler : Çalayır : 1-

Hilal Uysun : Tılsım : 1-

Bilgi Aydoğmuş : Kırçiçek : 1-

Faruk Aran : Kuzu Beg : 1-

Müge Duygun : Tilbe : 1-

Mehmet Sertakan : Tayangu Yalvaç : 1-

Aysel Yıldırım : Kam Kadın : 1-

Seca Naz Karabulut : İlay : 1-

Berna Üçkaleler : Efil : 1-

Onur Yenidünya : Evren Alp : 1-

Doruk Şengezer : Öktem : 4-

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet