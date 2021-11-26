Destan ne zaman, hangi gün? Destan yeni bölüm bugün mü? Destan dizisi Salı mı Cuma günü mü yayınlanıyor?
ATV'nin sevilen dizisi Destan yeni bölümü ne zaman merak ediliyor. Dizi bugün 1. bölümü ile ekranlara gelecek fakat yeni bölümleri hangi gün merak ediliyor. Peki, Destan ne zaman? Destan yeni bölüm bugün mü? Destan dizisi Salı mı Cuma günü mü yayınlanıyor? Destan yeni bölüm bugün mü? Destan yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar...
Destan ; Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 23 Kasım 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in üstlendiği, senaristliğini Nehir Erdem ve Ayşe Ferda Eryılmaz'ın yaptığı Türk yapımı tarihi drama ve kurgu türündeki televizyon dizisi. Destan ne zaman? Destan yeni bölüm bugün mü? Destan Dizisi Salı mı Cuma günü mü yayınlanıyor? Destan hangi gün? Destan Cuma günü mü?
Destan dizisinin yeni bölümü her Salı günü ATV'de saat 20:00 'da başlıyor.
Dizi normalde Salı günleri yayınlanıyor. Fakat bazı günler eski bölümleri de ekranlara geldiği oluyor. Bugün ilk bölümüyle ekranlarda olacak.
19:00 - ATV Ana Haber
20:00 - Destan
23:15 - Bir Zamanlar Çukurova
Destan dizisi dağ kızı Akkız'la, yine Gök Sarayı'nda Korkut Han'ın öksüz bıraktığı Gök Tegini Batuga arasındaki destansı aşkı ve bu dönemde yaşanan savaşları konu alıyor.
Ebru Şahin : Akkız
Edip Tepeli : Batuga
Selim Bayraktar : Alpagu Han
Deniz Barut : Ulu Ece
Teoman Kumbaracıbaşı : Balamir Beg
Kanbolat Görkem Arslan : Saltuk Beg
İpek Karapınar : Çolpan Hatun
Burak Tozkoparan : Temur Tegin
Elif Doğan : Tutkun
Burak Berkay Akgül : Kaya Tegin
Ahmet Olgun Sünear : Yaman
Buse Meral : Sırma
Ecem Sena Bayır : Günseli Hatun
Esra Kılıç : Mei Jin
Bilgi Aydoğmuş : Kırçiçek
Osman Albayrak : Vargı Beg
Alper Düzen : Danış Ata
Şahin Ergüney : Kün Ata
Meltem Pamirtan : Yibek Kadın
Evren Erler : Çalayır
??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.— Haberler (@Haberler) November 25, 2021
Sizce, asgari ücret ne kadar olacak?
Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır— Haberler (@Haberler) November 25, 2021
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