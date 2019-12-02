Destan'ın baba acısı
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Destan'ın baba acısı

Sayıştay üyesi İsmail Destan'ın babası son yolculuğuna uğurlandı.

02.12.2019 17:43 | Son Güncelleme: 02.12.2019 17:48
Destan'ın baba acısı

üyesi İsmail Destan'ın babası son yolculuğuna uğurlandı.


İsmail Destan'ın babası Seydi Destan, 'nın ilçesinde vefat etti. 3 çocuk babası Seydi Destan, 90 yaşında hayatını kaybetti. Destan, bugün ikindi namazının ardından Debrent Mahallesi'nde kılınan cenaze namazını müteakip aile kabristanına defnedildi. Yüzlerce kişinin katıldığı cenazede Sayıştay üyesi İsmail Destan taziyeleri kabul etti. - BURSA

Kaynak: İHA
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