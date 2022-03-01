Destan canlı izle! ATV Destan 13. bölüm canlı izle! Destan yeni bölümde neler olacak? Destan son bölümde neler oldu?
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ATV'nin sevilen dizisi Destan bugün yeni bölümü ile ekranlara gelecek. Yeni bölümünün başlamasıyla birlikte izleyiciler, Destan canlı izle! ATV Destan 13. bölüm canlı izle! Destan yeni bölümde neler olacak? aratması yapıyor. Sizler için Destan yeni bölüm canlı izleme linkini paylaşacağız. Destan canlı izle! Destan full HD izle! Destan dizisi yeni bölüm canlı izle!
Destan; Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 23 Kasım 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in üstlendiği, senaristliğini Nehir Erdem ve Ayşe Ferda Eryılmaz'ın yaptığı Türk yapımı tarihi drama ve kurgu türündeki televizyon dizisi. Destan canlı izle! ATV Destan 13. bölüm canlı izle! Destan yeni bölümde neler olacak?
Destan her Salı günü ATV'de saat 20:00 'da başlıyor.
''Ya birlikte yaşarız, ya birlikte ölürüz!''
Batuga çocukken kurtulduğu yay kirişine yenik mi düşecek?
Batuga, Temur'un ve Saltuk'un tüm ısrarlarına rağmen tek başına kaçıp kurtulmayı reddeder. Batuga, zindanda kilitli olan Akkız'ı ardında bırakmayacaktır, ya birlikte yaşayacaklardır ya da birlikte öleceklerdir. Ayrıca Batuga, babasının bu sefer Kağanlığı mı babalığı mı seçeceğini görmek zorundadır. Hatta umutludur da. Batuga'nın ve Akkız'ın umutları büyük bir hayal kırıklığıyla sonuçlanır. Yargılanma sırasında çok başarılı bir savunma yapmalarına rağmen, Alpagu Han bir kez daha evladını değil töreyi seçer. Batuga çocukken kurtulduğu yay kirişine bu sefer yenik düşecek midir yoksa avcunda kanla doğan bir Han oğlunu öldürmek o kadar kolay değil midir?
Batuga babası ve geçmişiyle yüzleşiyor!
Destan'ın merakla beklenen yeni bölümünde Atası Oğuz Han gibi avcunda kan pıhtısı ile doğan Batuga niye sakat kaldı? Yıllarca adsız kalan han oğlu, 'gizli kahraman ' anlamında ki Batuga adını nasıl aldı? Batuga'nın yaşadıklarının en zoru neydi? Aklını kaybetmiş gibi yaptıktan sonra anasını öldüren babasının yüzüne nasıl baktı? Batuga'yı kim sakat, kim dilsiz bıraktı? Bütün bu soruların yanıtı Destan'ın 12. bölümünde yanıt bulacak.
Destan Dizisi dağ kızı Akkız'la, yine Gök Sarayı'nda Korkut Han'ın öksüz bıraktığı Gök Tegini Batuga arasındaki destansı aşkı ve bu dönemde yaşanan savaşları konu alıyor.
Ebru Şahin : Akkız
Edip Tepeli : Batuga
Selim Bayraktar : Alpagu Han
Deniz Barut : Ulu Ece
Teoman Kumbaracıbaşı : Balamir Beg
Kanbolat Görkem Arslan : Saltuk Beg
İpek Karapınar : Çolpan Hatun
Burak Tozkoparan : Temur Tegin
Elif Doğan : Tutkun
Burak Berkay Akgül : Kaya Tegin
Ahmet Olgun Sünear : Yaman
Buse Meral : Sırma
Ecem Sena Bayır : Günseli Hatun
Esra Kılıç : Mei Jin
Bilgi Aydoğmuş : Kırçiçek
Osman Albayrak : Vargı Beg
Alper Düzen : Danış Ata
Şahin Ergüney : Kün Ata
Meltem Pamirtan : Yibek Kadın
Evren Erler : Çalayır
Hilal Uysun : Tılsım
Bilgi Aydoğmuş : Kırçiçek
Faruk Aran : Kuzu Beg
Müge Duygun : Tilbe
Mehmet Sertakan : Tayangu Yalvaç
Aysel Yıldırım : Kam Kadın
Seca Naz Karabulut : İlay
Berna Üçkaleler : Efil
Onur Yenidünya : Evren Alp
Doruk Şengezer : Öktem