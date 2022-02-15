Destan canlı izle! ATV Destan 11. bölüm canlı izle! Destan yeni bölümde neler olacak? Destan son bölümde neler oldu?

Destan ; Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 23 Kasım 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in üstlendiği, senaristliğini Nehir Erdem ve Ayşe Ferda Eryılmaz'ın yaptığı Türk yapımı tarihi drama ve kurgu türündeki televizyon dizisi. Destan canlı izle! ATV Destan 11. bölüm canlı izle! Destan yeni bölümde neler olacak?

DESTAN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Türkleri birleştirmek için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olan Akkız ve Batuga, bu mücadelede karşılarında hem Çin'i hem Rus'u bulur! Gizlice Çin'i kullanan Ulu Ece, Akkız'ı bir türlü öldüremeyince onun en büyük zaafını değerlendirir ve Batuga'yu kullanır.

Akkız, çift başlı kurt addettiği Batuga için kendini feda eder. Alpagu Han, Akkız'ın ölümü için hükmünü vermek zorunda kalır. Akkız, Gök Saray'ın avlusunda idam edilmek üzereyken, bu fedaya razı olmayan Batuga inanılmaz bir hamle yapar.

Akıllığı olduğu anlaşıldığında öldürülme ihtimali olduğunu çok iyi bilen Batuga, buna rağmen Akkız ölümün eşiğindeyken kendini ortaya atar ve babası ile tüm saray erkânının karşısına dikilir: "Durun!" Batuga'nın bu hamlesinden sonra Gök Hanlığı'nda hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır!

DESTAN CANLI İZLE!

DESTAN NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Destan her Salı günü ATV'de saat 20:00 'da başlıyor.

DESTAN KONUSU NE?

Destan dizisi dağ kızı Akkız'la, yine Gök Sarayı'nda Korkut Han'ın öksüz bıraktığı Gök Tegini Batuga arasındaki destansı aşkı ve bu dönemde yaşanan savaşları konu alıyor.

DESTAN OYUNCULARI KİMLER?

Ebru Şahin : Akkız : 1-

Edip Tepeli : Batuga : 1-

Selim Bayraktar : Alpagu Han : 1-

Deniz Barut : Ulu Ece : 1-

Teoman Kumbaracıbaşı : Balamir Beg : 1-

Kanbolat Görkem Arslan : Saltuk Beg : 1-

İpek Karapınar : Çolpan Hatun : 1-

Burak Tozkoparan : Temur Tegin : 1-

Elif Doğan : Tutkun : 1-

Burak Berkay Akgül : Kaya Tegin : 1-

Ahmet Olgun Sünear : Yaman : 1-

Buse Meral : Sırma : 1-

Ecem Sena Bayır : Günseli Hatun : 1-

Esra Kılıç : Mei Jin : 1-

Bilgi Aydoğmuş : Kırçiçek : 1-

Osman Albayrak : Vargı Beg : 1-

Alper Düzen : Danış Ata : 1-

Şahin Ergüney : Kün Ata : 1-

Meltem Pamirtan : Yibek Kadın : 1-

Evren Erler : Çalayır : 1-

Hilal Uysun : Tılsım : 1-

Bilgi Aydoğmuş : Kırçiçek : 1-

Faruk Aran : Kuzu Beg : 1-

Müge Duygun : Tilbe : 1-

Mehmet Sertakan : Tayangu Yalvaç : 1-

Aysel Yıldırım : Kam Kadın : 1-

Seca Naz Karabulut : İlay : 1-

Berna Üçkaleler : Efil : 1-

Onur Yenidünya : Evren Alp : 1-

Doruk Şengezer : Öktem : 4-

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