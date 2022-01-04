Destan bu akşam yok mu, neden yok? 4 Ocak Salı Destan yeni bölümü yok mu, ne zaman başlayacak? Destan Özel bölüm ne, neden yayınlanmadı, ara mı verdi?

Destan bu akşam yok mu, neden yok? 4 Ocak Salı Destan yeni bölümü yok mu, ne zaman başlayacak? Destan neden yayınlanmadı, ara mı verdi? Destan bitti mi, neden yok? Destan yeni bölümü bugün yok mu? Bu hafta Destan olmayacak mı? Bu hafta Destan dizisinin yeni bölümü yayınlanmayacak mı? Destan Salı günü değil mi, bugün neden başlamadı? Destan final mi yaptı, neden yok? Destan niye başlamadı? Destan ne zaman başlayacak? Destan ara mı verdi? Ayrıntılar haberimizde...

DESTAN NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Destan her Salı günü saat 20:00 'da ATV'de yayınlanıyor.

Fakat 4 Ocak Salı günü Destan ekranlara gelmeyecek. Yılbaşı nedeniyle dizi 1 hafta ara vermiştir. Yeni bölümü haftaya yayınlanacak. ATV'de 4 Ocak Salı "Destan Özel Bölüm" ile ekranlara gelecek. Yani dizinin bugün yeni bölümü yoktur.

DESTAN BUGÜN YOK MU, NEDEN YOK, BİTTİ Mİ, FİNAL Mİ YAPTI? (4 OCAK SALI 2022)

Hayır dizi bitmedi veya final yapmadı, sadece 1 hafta Yılbaşı tatili arası veriyor.

Destan bugün Yılbaşı arası nedeniyle ekranlara gelmedi. Dizinin yeni bölümü haftaya Salı günü yayınlanacaktır. Yılbaşından dolayı çoğu dizi 1 haftalık ara vermiştir. Bundan dolayı Destan 4 Ocak Salı günü yeni bölümü yayınlanmayacak. Yeni bölüm 11 Ocak 2022 Salı günü ekranlara gelecek. Bugün Destan'ın özel bölümü ekranlara gelecek. Yeni bölüm haftaya yayınlanacaktır.

DESTAN ÖZEL BÖLÜM NEDİR?

Destan bugün Özel Bölüm'ü ile ekranlara gelecek. Özel bölüm geçmiş bölümlerden oluşan bir derlemedir. Yeni bölüm haftaya yayınlanacaktır.

DESTAN KONUSU NE?

Orta Asya'nın çetin bozkırlarında Gök Kağanı Korkut Han'ın yetim bıraktığı dillere destan savaşçı dağ kızı Akkız'la, yine Gök Sarayı'nda Korkut Han'ın öksüz bıraktığı Gök Tegini Batuga arasındaki destansı aşkı; bu iki garip kuşun sevdalarını kılıç, yüreklerini kalkan yaparak imkânsızı başarmalarını konu alıyor.

Dönem dizisi olarak karşımıza çıkan "Destan" ilk olarak "Akkız Destanı" olarak açıklanmıştı. Ardında Destan ismiyle ekranlara geleceği söylenen dizi, geçmişe doğru uzanan bir hikâyeyi konu ediniyor. Türkler'in İslamiyet'i kabul etmesinden önce 9. yüzyılda geçen bir hikâye Destan'ın ana konusunu oluşturmaktadır. Gök Kağanı Korkut Han'ın öksüz bıraktığı savaşçı dağ kızı Akkız ile yine Gök Kağanı Korkut Han'ın öksüz bıraktığı Gök Tegini Batuga arasında geçen hikâyede; zaman içerisinde bu ikilinin aralarında oluşan aşkla imkânsızı nasıl başardıklarını gözler önüne serecek.

DESTAN OYUNCULARI KİMLER?

Ebru Şahin : Akkız

Edip Tepeli : Batuga

Selim Bayraktar : Alpagu Han

Deniz Barut : Ulu Ece

Teoman Kumbaracıbaşı : Balamir Beg

Kanbolat Görkem Arslan : Saltuk Beg

İpek Karapınar : Çolpan Hatun

Burak Tozkoparan : Temur Tegin

Elif Doğan : Tutkun

Burak Berkay Akgül : Kaya Tegin

Ahmet Olgun Sünear : Yaman

Buse Meral : Sırma

Ecem Sena Bayır : Günseli Hatun

Esra Kılıç : Mei Jin

Bilgi Aydoğmuş : Kırçiçek

Osman Albayrak : Vargı Beg

Alper Düzen : Danış Ata

Şahin Ergüney : Kün Ata

Meltem Pamirtan : Yibek Kadın

Evren Erler : Çalayır

Hilal Uysun : Tılsım

Bilgi Aydoğmuş : Kırçiçek

Faruk Aran : Kuzu Beg

Müge Duygun : Tilbe

Mehmet Sertakan : Tayangu Yalvaç

Aysel Yıldırım : Kam Kadın

Seca Naz Karabulut : İlay

Berna Üçkaleler : Efil

Onur Yenidünya : Evren Alp

Doruk Şengezer : Öktem

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