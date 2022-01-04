Destan bu akşam yok mu, neden yok? 4 Ocak Salı Destan yeni bölümü yok mu, ne zaman başlayacak? Destan Özel bölüm ne, neden yayınlanmadı, ara mı verdi?
Destan, Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 23 Kasım 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in üstlendiği, senaristliğini Nehir Erdem ve Ayşe Ferda Eryılmaz'ın yaptığı Türk yapımı tarih ve kurgu türündeki televizyon dizisi. Destan bu akşam yok mu, neden yok? 4 Ocak Salı Destan yeni bölümü yok mu, ne zaman başlayacak? Destan neden yayınlanmadı, ara mı verdi? İşte bilgiler...
Destan bu akşam yok mu, neden yok? 4 Ocak Salı Destan yeni bölümü yok mu, ne zaman başlayacak? Destan neden yayınlanmadı, ara mı verdi? Destan bitti mi, neden yok? Destan yeni bölümü bugün yok mu? Bu hafta Destan olmayacak mı? Bu hafta Destan dizisinin yeni bölümü yayınlanmayacak mı? Destan Salı günü değil mi, bugün neden başlamadı? Destan final mi yaptı, neden yok? Destan niye başlamadı? Destan ne zaman başlayacak? Destan ara mı verdi? Ayrıntılar haberimizde...
Destan her Salı günü saat 20:00 'da ATV'de yayınlanıyor.
Fakat 4 Ocak Salı günü Destan ekranlara gelmeyecek. Yılbaşı nedeniyle dizi 1 hafta ara vermiştir. Yeni bölümü haftaya yayınlanacak. ATV'de 4 Ocak Salı "Destan Özel Bölüm" ile ekranlara gelecek. Yani dizinin bugün yeni bölümü yoktur.
Hayır dizi bitmedi veya final yapmadı, sadece 1 hafta Yılbaşı tatili arası veriyor.
Destan bugün Yılbaşı arası nedeniyle ekranlara gelmedi. Dizinin yeni bölümü haftaya Salı günü yayınlanacaktır. Yılbaşından dolayı çoğu dizi 1 haftalık ara vermiştir. Bundan dolayı Destan 4 Ocak Salı günü yeni bölümü yayınlanmayacak. Yeni bölüm 11 Ocak 2022 Salı günü ekranlara gelecek. Bugün Destan'ın özel bölümü ekranlara gelecek. Yeni bölüm haftaya yayınlanacaktır.
Destan bugün Özel Bölüm'ü ile ekranlara gelecek. Özel bölüm geçmiş bölümlerden oluşan bir derlemedir. Yeni bölüm haftaya yayınlanacaktır.
Orta Asya'nın çetin bozkırlarında Gök Kağanı Korkut Han'ın yetim bıraktığı dillere destan savaşçı dağ kızı Akkız'la, yine Gök Sarayı'nda Korkut Han'ın öksüz bıraktığı Gök Tegini Batuga arasındaki destansı aşkı; bu iki garip kuşun sevdalarını kılıç, yüreklerini kalkan yaparak imkânsızı başarmalarını konu alıyor.
Dönem dizisi olarak karşımıza çıkan "Destan" ilk olarak "Akkız Destanı" olarak açıklanmıştı. Ardında Destan ismiyle ekranlara geleceği söylenen dizi, geçmişe doğru uzanan bir hikâyeyi konu ediniyor. Türkler'in İslamiyet'i kabul etmesinden önce 9. yüzyılda geçen bir hikâye Destan'ın ana konusunu oluşturmaktadır. Gök Kağanı Korkut Han'ın öksüz bıraktığı savaşçı dağ kızı Akkız ile yine Gök Kağanı Korkut Han'ın öksüz bıraktığı Gök Tegini Batuga arasında geçen hikâyede; zaman içerisinde bu ikilinin aralarında oluşan aşkla imkânsızı nasıl başardıklarını gözler önüne serecek.
Ebru Şahin : Akkız
Edip Tepeli : Batuga
Selim Bayraktar : Alpagu Han
Deniz Barut : Ulu Ece
Teoman Kumbaracıbaşı : Balamir Beg
Kanbolat Görkem Arslan : Saltuk Beg
İpek Karapınar : Çolpan Hatun
Burak Tozkoparan : Temur Tegin
Elif Doğan : Tutkun
Burak Berkay Akgül : Kaya Tegin
Ahmet Olgun Sünear : Yaman
Buse Meral : Sırma
Ecem Sena Bayır : Günseli Hatun
Esra Kılıç : Mei Jin
Bilgi Aydoğmuş : Kırçiçek
Osman Albayrak : Vargı Beg
Alper Düzen : Danış Ata
Şahin Ergüney : Kün Ata
Meltem Pamirtan : Yibek Kadın
Evren Erler : Çalayır
Hilal Uysun : Tılsım
Bilgi Aydoğmuş : Kırçiçek
Faruk Aran : Kuzu Beg
Müge Duygun : Tilbe
Mehmet Sertakan : Tayangu Yalvaç
Aysel Yıldırım : Kam Kadın
Seca Naz Karabulut : İlay
Berna Üçkaleler : Efil
Onur Yenidünya : Evren Alp
Doruk Şengezer : Öktem
Haberler.com - Gündem