Destan yeni bölümüyle bugün ekranlara gelecek. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı araştırılıyor. Peki, Destan 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Destan yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Destan dizisi 5. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanır? Destan 5. bölüm fragmanı ne zaman çıkar?

DESTAN NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Destan her Salı günü ATV'de saat 20:00 'da başlıyor.

DESTAN 5. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Destan dizisinin 5. bölüm fragmanının bugünkü 4. bölümün ardından yayınlanması bekleniyor.

DESTAN 4. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

DESTAN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

''Sen benden anamı aldın, ben de senden oğlunu baba…''

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; başrollerini Ebru Şahin, Selim Bayraktar ve Edip Tepeli'nin, yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in üstlendiği; senaryosunu Nehir Erdem ile Ayşe Ferda Eryılmaz'ın kaleme aldığı 'Destan' Salı akşamları 20.00'de atv'de.

DESTAN KONUSU NE?

Destan dizisi dağ kızı Akkız'la, yine Gök Sarayı'nda Korkut Han'ın öksüz bıraktığı Gök Tegini Batuga arasındaki destansı aşkı ve bu dönemde yaşanan savaşları konu alıyor.

DESTAN OYUNCULARI KİMLER?

Destan dizisi yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; başrollerini Ebru Şahin, Selim Bayraktar ve Edip Tepeli'nin, yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in üstlendiği; senaryosunu Nehir Erdem ile Ayşe Ferda Eryılmaz'ın kaleme aldığı 'Destan' yakında ATV'de.

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