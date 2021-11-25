Destan'ın Akkız'ı Ebru Şahin sosyal medyayı salladı

Dün akşam ilk bölümüyle izleyiciyi ekran karşısına kilitleyen Destan dizisi TOTAL ve 20+ABC platformlarında birinciliğe yerleşti.

Tanıtım ve fragmanlardaki performansıyla büyük merak uyandıran Şahin, dizinin ilk bölümünde hem güzelliği hem de aksiyon sahneleriyle gözleri üzerine çevirdi.

Gece boyunca hem izleyiciyi ekran karşısına kilitleyen hem de sosyal medyada en çok konuşulan isim olan Ebru Şahin ile ilgili övgü dolu yorumlar yapıldı.

Bu sezon Destan dizisinde canlandırdığı Akkız rolüyle izleyiciyle buluşan Şahin, dizinin yayınlanan ilk bölümüyle birlikte zirvedeki yerini korudu.