Destan 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Destan yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Destan dizisi 15. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanır?
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Destan; Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 23 Kasım 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in üstlendiği, senaristliğini Nehir Erdem ve Ayşe Ferda Eryılmaz'ın yaptığı Türk yapımı tarihi drama ve kurgu türündeki televizyon dizisi. Dizinin yeni bölüm fragmanı çıktı mı merak ediliyor. Peki, Destan 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Destan yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Destan dizisi 15. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanır? İşte detaylar...
Destan yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediliyor. Destan yeni bölümüyle bugün ekranlara gelecek. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı araştırılıyor. Peki, Destan 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Destan yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Destan dizisi 15. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanır? Destan 15. bölüm fragmanı ne zaman çıkar?
Destan her Salı günü ATV'de saat 20:00 'da başlıyor.
Destan dizisinin 15. bölüm fragmanının bugünkü 14. bölümün ardından yayınlanması bekleniyor.
DESTAN 14. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!
"Eğer Türk bölünürse her şey boşa gider. Türk'ü bölmene müsade etmem!''
Çinli Taizu'nun şeytanın aklına gelmeyecek oyunu nedir?
Batuga ve Akkız'ın küçük göçer obasını basan Alpagu Han Sırma'yı vurduktan sonra alplarına saldırı emri verir ancak Batuga ve Akkız böyle bir saldırıya hazırlıklıdırlar. Bozkır'da yıllarca tuzak kurup Gök kervanlarını yağmalayan Akkız, şimdi de kendilerini Gök Hanlığı'na karşı savunmak için bir tuzak kurmuştur. Alpagu Han bu tuzağa düşer ve Batuga ile pazarlık yapmak zorunda kalır ancak Alpagu Han tuzağa düşmeyi fırsata çevirir ve yeni düşmanını tanımak için pazarlık şartları gerçekleşene kadar onların rehini olmayı teklif eder. Bu zorunlu konukluk, baba oğul arasında müthiş bir sinir savaşı başlatır. Batuga ve Akkız'ın pazarlık için istedikleri şeyler, hem Ulu Ece'yi hem Taizu'yu çok sinirlendirir. Bulduğu yol ise, şeytanın bile aklına gelmeyecek bir yoldur. Şimdi Batuga ve Akkız'ın sadece kendilerini değil, bütün Türkeli'ni kurtarmaları gerekmektedir.
Destan dizisi dağ kızı Akkız'la, yine Gök Sarayı'nda Korkut Han'ın öksüz bıraktığı Gök Tegini Batuga arasındaki destansı aşkı ve bu dönemde yaşanan savaşları konu alıyor.
Batuga kararını veriyor!
Batuga çocukken kurtulduğu yay kirişine yenik mi düşecek?
Batuga, Temur'un ve Saltuk'un tüm ısrarlarına rağmen tek başına kaçıp kurtulmayı reddeder. Batuga, zindanda kilitli olan Akkız'ı ardında bırakmayacaktır, ya birlikte yaşayacaklardır ya da birlikte öleceklerdir. Ayrıca Batuga, babasının bu sefer Kağanlığı mı babalığı mı seçeceğini görmek zorundadır. Hatta umutludur da. Batuga'nın ve Akkız'ın umutları büyük bir hayal kırıklığıyla sonuçlanır. Yargılanma sırasında çok başarılı bir savunma yapmalarına rağmen, Alpagu Han bir kez daha evladını değil töreyi seçer. Batuga çocukken kurtulduğu yay kirişine bu sefer yenik düşecek midir yoksa avcunda kanla doğan bir Han oğlunu öldürmek o kadar kolay değil midir?
Ebru Şahin : Akkız
Edip Tepeli : Batuga
Selim Bayraktar : Alpagu Han
Deniz Barut : Ulu Ece
Teoman Kumbaracıbaşı : Balamir Beg
Kanbolat Görkem Arslan : Saltuk Beg
İpek Karapınar : Çolpan Hatun
Burak Tozkoparan : Temur Tegin
Elif Doğan : Tutkun
Burak Berkay Akgül : Kaya Tegin
Ahmet Olgun Sünear : Yaman
Buse Meral : Sırma
Ecem Sena Bayır : Günseli Hatun
Esra Kılıç : Mei Jin
Bilgi Aydoğmuş : Kırçiçek
Osman Albayrak : Vargı Beg
Alper Düzen : Danış Ata
Şahin Ergüney : Kün Ata
Meltem Pamirtan : Yibek Kadın
Evren Erler : Çalayır
Hilal Uysun : Tılsım
Bilgi Aydoğmuş : Kırçiçek
Faruk Aran : Kuzu Beg
Müge Duygun : Tilbe
Mehmet Sertakan : Tayangu Yalvaç
Aysel Yıldırım : Kam Kadın
Seca Naz Karabulut : İlay
Berna Üçkaleler : Efil
Onur Yenidünya : Evren Alp
Doruk Şengezer : Öktem