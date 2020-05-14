DESOB yönetiminden Başkan Beyoğlu'na teşekkür ziyareti
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DESOB yönetiminden Başkan Beyoğlu'na teşekkür ziyareti

Diyarbakır Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği (DESOB) Başkanı Alican Ebedinoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, esnaf kesiminin yaşamını kolaylaştıran hizmetler ve asfaltlama çalışmalarından dolayı Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'na teşekkür ziyaretinde bulundu.

DESOB yönetiminden Başkan Beyoğlu'na teşekkür ziyareti
14.05.2020 15:29 | Son Güncelleme: 14.05.2020 15:29

Diyarbakır Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği (DESOB) Başkanı Alican Ebedinoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, esnaf kesiminin yaşamını kolaylaştıran hizmetler ve asfaltlama çalışmalarından dolayı Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'na teşekkür ziyaretinde bulundu. Ebedinoğlu,"Esnafımızın yaşamını ve iş yapmasını kolaylaştırmaya yönelik hizmetlerden dolayı Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğluna teşekkür ediyorum" dedi.

DESOB Başkanı Alican Ebedinoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, esnaf kesiminin yaşamını kolaylaştıran hizmetler ve asfaltlama çalışmalarından dolayı Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'na teşekkür ziyareti gerçekleştirdi. Bağlar Belediyesi'nin başta Gıda Toptancılar Sitesi olmak üzere kentteki cadde ve sokaklar ile mahalle aralarını asfaltlayarak esnaf kesimin işini ve günlük yaşantısını kolaylaştırdığına dikkat çeken Ebedinoğlu,"Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, belediyenin tüm kapı ve imkanlarını her zaman esnafa açık tutmakta olup asfaltlama başta olmak üzere gerekli hizmetleri yapmaktadır. Bu durum esnafımız arasında büyük memnuniyet oluşturmaktadır. Başkanımıza teşekkür etmek üzere bu ziyareti gerçekleştirdik" diye konuştu.

"Esnafımız mutlu olursa biz daha çok mutlu oluruz"

Esnafa hizmet etmeyi görev ve sorumluluk olarak kabul ettiklerini belirten Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ise Ebedinoğlu ve yönetim kuruluna ziyaret için teşekkür ederek hizmetlerin devam edeceğini kaydetti. Beyoğlu,"Halka hizmet etmeyi hakka hizmet olarak görüyoruz. Esnafımız huzurlu ve mutlu olursa biz daha çok mutlu oluruz. Esnafımızın yaşantısını kolaylaştırmak için hizmetlerimiz devam edecek. Daha çok çalışacağız" dedi.

Ziyaretin sonunda DESOB Başkanı Ebedinoğlu, Başkan Beyoğlu'na Diyarbakır'ın tarihi ve kültürel eserlerini simgeleyen Diyarbakır tablosu takdim etti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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