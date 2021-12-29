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DESMUD üyeleri değirmen makineleri fiyatlarında yüzde 10 indirim uygulayacak

DESMUD üyeleri değirmen makineleri fiyatlarında yüzde 10 indirim uygulayacak
AA / Zeynep Canlı - Haberler | Ekonomi

Değirmen ve Sektör Makinaları Üreticileri Derneği (DESMUD) Başkanı Zeki Demirtaşoğlu, vatandaşların ucuza ekmek alabilmesi için, dernek üyelerinin, değirmen makinelerine gelecek yıl boyunca yüzde 10 indirim uygulayacaklarını bildirdi.

Değirmen ve Sektör Makinaları Üreticileri Derneği (DESMUD) Başkanı Zeki Demirtaşoğlu, vatandaşların ucuza ekmek alabilmesi için, dernek üyelerinin, değirmen makinelerine gelecek yıl boyunca yüzde 10 indirim uygulayacaklarını bildirdi.

Demirtaşoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, değişen ve dönüşen dünyanın ihtiyaç ve beklentilerini çok iyi tahlil edip, bu dönüşüme ayak uydurduklarını belirterek, yerli ve milli olarak ürettikleri makineleri de her geçen gün geliştirdiklerini ifade etti.

Dünyanın her yerine gönderdikleri Türk malı makinelerin, ülke sanayisinin ve teknolojisinin geldiği yeri gösterdiğine dikkati çeken Demirtaşoğlu, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl itibarıyla 2,2 milyar dolar ve bu yıl da 2,5 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşarak, ülkemize dolar girdisi sağlıyor ve ülke ekonomisine katkı sunuyoruz. Son dönemde yaşanan gelişmelere ilişkin olarak vatandaşımız ucuza ekmek alabilsin diye ürettiğimiz değirmen makinelerinde dernek ve dernek üyeleri olarak aldığımız karar sonucunda yüzde 10 indirim yapıyoruz. Önümüzdeki yıl boyunca bu indirimi uygulayacağız."

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AA / Zeynep Canlı - Ekonomi Haberleri

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