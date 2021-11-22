DESMÜD Genel Başkanlığına Zeki Demirtaşoğlu yeniden seçildi

ANKARA (AA) - Değirmen ve Sektör Makineleri Üreticileri Derneğinin (DESMÜD) olağan genel kurulunda Genel Başkanlığa oy birliğiyle yeniden Zeki Demirtaşoğlu seçildi.

DESMÜD'den yapılan açıklamaya göre, Derneğin olağan genel kurul toplantısı Ankara'da gerçekleştirildi.

Sektör paydaşlarının katılımıyla düzenlenen genel kurulda yapılan seçimde Genel Başkanlığa yeniden Demirtaşoğlu getirildi.

Olağan genel kurul gündemi kapsamında, yönetim kurulu, denetim kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimleri de gerçekleştirildi. Alınan tüm kararlar oy birliğiyle kabul edildi.

Değirmen ve sektör makineleri üreticilerinin gelecek 2 yılda rekorlara imza atmak için yeni yol haritasının belirlendiği toplantıda, 2023 ve 2024 hedeflerindeki kararlılık da vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Demirtaşoğlu, "Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank ve Bakan Yardımcımız Hasan Büyükdede'nin büyük destekleriyle hedeflerimiz doğrultusunda 4 milyar dolarlık ihracat rakamını mutlaka geçeceğiz. İhracatta Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılı olan 2023'te 3,5 milyar doları, 2024'te ise 4 milyar doları aşacağız." ifadelerini kullandı.

AA / Zeynep Çetinkaya - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet