DESMÜD Başkanı Demirtaşoğlu: "Yeni dünya düzeninde söyleyecek çok sözümüz olacak" DESMÜD Genel Başkanı Zeki Demirtaşoğlu, "Salgın sonrası oluşacak yeni dünya düzeninde söyleyecek daha çok sözümüz olacak.

DESMÜD Genel Başkanı Zeki Demirtaşoğlu, "Salgın sonrası oluşacak yeni dünya düzeninde söyleyecek daha çok sözümüz olacak. Türkiye artık daha uzun cümleler kurup, daha önde olacak" dedi.

Değirmen ve Sektör Makineleri Üreticileri Derneği (DESMÜD) Genel Başkanı Zeki Demirtaşoğlu, Covid-19 süreci ile birlikte yeni bir normalleşmeye gidileceğini belirterek, "Küresel bir sorun olan Covid-19 hastalığıyla ülke olarak çok başarılı bir mücadele örneği gösteriyoruz. Hatta bununla kalmıyor, lafa gelince mangalda kül bırakmayan ülkelere de bu sıkıntılı süreçte yardımda bulunuyoruz. Dünyanın dört bir yanına hava ambulanslarımızı gönderiyoruz ve bir nevi dünyanın bu illetten kurtulması için çaba sarf ediyoruz. Bu yapılanlar hafife alınacak, göz ardı edilecek hizmetler değil. Bu yapılan yardımlar, bizim ne kadar güçlü bir devlet olduğumuz bir kez daha gözler önüne sererken, salgın sonrası oluşacak yenidünya düzeninde de söyleyecek daha çok sözümüz olacak. Türkiye artık daha uzun cümleler kurup, daha önde olacak" ifadelerini kullandı.

Türk sanayisinin bugüne kadar üzerine düşeni nasıl yaptıysa, bundan sonra da yapmaya devam edeceğini ifade eden Demirtaşoğlu, "Geçmişten bugüne kadar sürekli üzerine koyarak ilerleyen Türk sanayisi, salgın sürecinden sonra yeni bir ivme kazanacak ve belki daha önce kırmaya cesaret edemediği kabuğunu bu sürede kıracaktır. Yenidünya düzeninde Türk sanayisi ve Türk sanayicileri daha çok yer alacak, ülkemize katma değer anlamında katkı sunmaya devam edecektir" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA