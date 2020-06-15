DESMÜD Başkanı Demirtaşoğlu: "Dünya değirmencilik sektörünün gözü bu fuarda olacak"
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DESMÜD Başkanı Demirtaşoğlu: "Dünya değirmencilik sektörünün gözü bu fuarda olacak"

Değirmen ve Sektör Makineleri Üreticileri Derneği (DESMÜD) Genel Başkanı Zeki Demirtaşoğlu, "Bu yılın Eylül ayında yapmayı planladığımız Mill Tech İstanbul Değirmen Makineleri Teknolojileri ve Yan Sanayi Fuarımızı Covid-19 sürecini göz önünde bulundurarak 3-6 Mart 2021 tarihinde...

DESMÜD Başkanı Demirtaşoğlu:
15.06.2020 11:20 | Son Güncelleme: 15.06.2020 11:25

Değirmen ve Sektör Makineleri Üreticileri Derneği (DESMÜD) Genel Başkanı Zeki Demirtaşoğlu, "Bu yılın Eylül ayında yapmayı planladığımız Mill Tech İstanbul Değirmen Makineleri Teknolojileri ve Yan Sanayi Fuarımızı Covid-19 sürecini göz önünde bulundurarak 3-6 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirme kararı aldık" dedi.

DESMÜD Genel Başkanı Zeki Demirtaşoğlu, İstanbul CNR'da Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu'nun (TUSAF) destekleri ile gerçekleştirecekleri Değirmen Makineleri Teknolojileri ve Yan Sanayi Fuarının 3-6 Mart 2021 tarihinde İstanbul'da kapılarını açacağını açıkladı. Başkan Demirtaşoğlu, "Dünyayı etkileyen korona virüs salgını her sektörü olduğu gibi değirmencilik sektörünü de etkiledi. Gerçekleştirdiği ihracatlarla ülkemize katma değer üreten sektörümüz, salgın sürecinde durağan bir döneme girdi. Tabi bizler de bu süreci sağlıklı bir şekilde yürütebilmek adına devletimizin aldığı tedbirlere harfiyen uyduk. Bu tedbirler kapsamında da bu yılın Eylül ayında gerçekleştirmeyi düşündüğümüz ve dünyanın dört bir yerinden katılımcıların geleceği Değirmen Makineleri Teknolojileri ve Yan Sanayi Fuarımızı 2021 yılının Mart ayına erteledik. CNR'da kardeş STK'mız TUSAF'ın desteği ile birlikte gerçekleştireceğimiz fuarımızı yurt içinde ve yurt dışından gelecek 10 bine yakın katılımcı ile 3-6 Mart 2021 tarihinde gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

"Büyük iş birliklerinin yapılacağı fuarımızda Türk değirmencilik sektörünün en iyi firmaları yer alacak" diyerek açıklamalarını sürdüren DESMÜD Başkanı Demirtaşoğlu, "Yılların birikimini bu tür düzenlediğimiz organizasyonlarda tüm paydaşlarımıza aktarıyoruz ve yaptığımız iş anlaşmaları ile ülkemize dolar girdisi sağlamaya çalışıyoruz. 3-6 Mart 2021 tarihinde İstanbul CNR'da gerçekleştireceğimiz fuarımızda dünyada lider konumda olan Türk değirmencilik sektörünün tüm yönlerini dünyaya bir kez daha göstermek için çalışmalarımızı eksiksiz yürütüyoruz. Dünyada lider durumda olan Türk değirmencilik sektörünün geldiği son durumu ve teknolojide yakaladığı ivmeyi fuarımıza katılım sağlayan misafirlerimizin gözleri önüne sereceğiz. Gerçekleştireceğimiz fuarımıza devlet büyüklerimizin de katılım sağlayıp, katkı vereceğine gönülden inanıyoruz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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