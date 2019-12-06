DESMÜD Başkanı Demirtaşoğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

06.12.2019 09:20 | Son Güncelleme: 06.12.2019 09:20

Değirmen ve Sektör Makineleri Üreticileri Derneği (DESMÜD) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Demirtaşoğlu, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak fotoğraf seçti.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen Demirtaşoğlu, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde toplam üç fotoğraf için oy kullandı.

Demirtaşoğlu, haber kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün "Zirvedeki yollar açıldı" fotoğrafını tercih ederek, "Fotoğrafın perspektifini beğendim. Karın püskürmesi, gölge oyunları... Bir de akşam vakti renkleri bu kadar güzel fotoğraflamak güç, o yüzden oyum bu fotoğrafa." dedi.

Yaşam kategorisinde Erdal Türkoğlu'nun "Yapraklar arasında" fotoğrafına oy veren Demirtaşoğlu, doğayı sevdiğini ve karenin kendisine huzur verdiğini söyledi.

Demirtaşoğlu, spor kategorisinde Serhat Çağdaş'ın "Derbi çekişmesi" fotoğrafını seçerek, "Fotoğrafta aksiyon çok iyi yakalanmış, detayların hepsi çok net ve flu tek bir alan yok. Teknik açıdan harika bir fotoğraf." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA