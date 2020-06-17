DESKİ kuruluşundan bugüne 193 içme suyu sondaj kuyusu açtı
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DESKİ kuruluşundan bugüne 193 içme suyu sondaj kuyusu açtı

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, vatandaşların daha sağlıklı ve yeterli içme suyu ihtiyacını karşılamak için 15 farklı noktada yeni sondaj çalışması başlatan Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (DESKİ) kuruluşundan bugüne kadar kent genelinde 6 yılda...

DESKİ kuruluşundan bugüne 193 içme suyu sondaj kuyusu açtı
17.06.2020 12:11 | Son Güncelleme: 17.06.2020 12:15

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, vatandaşların daha sağlıklı ve yeterli içme suyu ihtiyacını karşılamak için 15 farklı noktada yeni sondaj çalışması başlatan Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (DESKİ) kuruluşundan bugüne kadar kent genelinde 6 yılda 193 içme suyu sondaj kuyusu açtığını kaydetti.

DESKİ Genel Müdürlüğü, kent genelinde vatandaşların daha sağlıklı ve yeterli içme suyu ihtiyacını sağlamak için çalışmalarına devam ediyor. Son yıllarda kuraklığa bağlı olarak içme suyu kaynaklarının azalmasına karşı önlemlerini artıran DESKİ İçme Suyu Dairesi Başkanlığı, içme suyu sondaj yatırımlarına da hız verdi. Bu kapsamda içme suyu temininde sıkıntı yaşanmaması için yeni su kaynakları araştırmalarını sürdüren DESKİ, 15 farklı noktada daha yeni içme suyu sondaj kuyusu açılmasını planladı. Kurum ilk olarak Serinhisar ilçe merkezi ile Çivril ilçesinin Gürpınar Mahallesi'nde sondaj kuyusu çalışmalarına başladı. Sondajın başarılı bir şekilde tamamlanmasının ardından kuyulardan alınan su numunelerinin 'İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğe'ne göre analizlerinin yapılacağı, daha sonra ise iletim hatları yapılarak vatandaşların tüketimine sunulacağı öğrenildi.

"193 farklı noktada içme suyu sondaj kuyusu açtık"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Büyükşehir ile birlikte kent genelinde hizmet vermeye başlayan DESKİ'nin bugüne kadar çok başarılı çalışmalara imza attığını söyledi. Başkan Zolan, "Su yaşamımızın vazgeçilmezidir. Su olmadan hayatın devam etmesi mümkün değil. Son yıllarda yaşanan kuraklıkla beraber yaşanabilecek problemlere karşı şimdiden önlemler alıyoruz. Vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılamak için bugüne kadar 193 farklı noktada içme suyu sondaj kuyusu açtık. Bu kapsamda 15 yeni sondaj kuyumuzu daha açarak hemşehrilerimizin ihtiyaçlarına yanıt vermeye devam edeceğiz" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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