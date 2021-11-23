Kasım Ayı Meclis Toplantısı
23. 11. 2021 DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN KASIM AYI OLAĞAN TOPLANTISININ 3. BİRLEŞİMİ, 25 KASIM 2021 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 13: 00 DE İNCİLİPINAR MAHALLESİ, 3385 SOKAK, NO: 2/A PAMUKKALE/DENİZLİ ADRESİNDE BULUNAN NİHAT ZEYBEKCİ KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ FATMA YILDIZ SALONU'NDA YAPILACAKTIR.
23. 11. 2021 DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN KASIM AYI OLAĞAN TOPLANTISININ 3. BİRLEŞİMİ, 25 KASIM 2021 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 13: 00 DE İNCİLİPINAR MAHALLESİ, 3385 SOKAK, NO: 2/A PAMUKKALE/DENİZLİ ADRESİNDE BULUNAN NİHAT ZEYBEKCİ KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ FATMA YILDIZ SALONU'NDA YAPILACAKTIR. DUYURULUR. .
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