15.11.2019 16:36 | Son Güncelleme: 15.11.2019 16:36

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "İhracatta yakaladığımız ivmeyi sürdürerek, hedeflerimize ulaşmamızın en temel yolu ihraç ürünlerimizin teknoloji, tasarım ve marka içeriğinin seviyesini yükseltmekten geçmektedir." dedi.

Pekcan, Design Week Turkey kapsamında gerçekleştirilen Desing Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri töreninde yaptığı konuşmada, tasarım odaklı üretimin ve yüksek katma değerli ihracatın önünü açacak bu gibi organizasyonlar ile sanayicilerin rekabet gücünü daha da artırmayı hedeflediklerini belirterek, bakanlık olarak bu tür etkinlikleri önemsediklerini kaydetti.

Bu etkinlik vesilesiyle yurt içinden ve yurt dışından tasarıma gönül veren herkesin bu etkinlikte olmasının sevindirici olduğunu ifade eden Pekcan, şunları kaydetti:

"Bu yıl 'Tasarımın Ötesinde' temasıyla tasarımın gücünün geniş bir yelpazede ele alınacağı bu etkinliğin sürdürülebilir ihracat artışında ve cari açığın azaltılmasında tasarımın önemi tekrar ortaya koyacağına inanıyorum. Bakanlık olarak tasarıma, markalaşmaya, teknolojiye ve dijitalleşmeye önem veriyor ve bütün politikalarımızın merkezine alıyoruz. Tasarım insanlık tarihiyle birlikte başlamış ve onu şekillendirmiştir.

İlk mağara resimlerinden, Leonardo da Vinci'nin çizimlerine bugün kullandığımız telefonlara kadar her yerde insanın tasarlama tutkusunun ve kabiliyetinin etkisi vardır. Tarih boyunca insanların bir kısmı yeni tasarımlar yaparken bir kısmı da buna ulaşmak için çaba harcamış, para harcamıştır."

- "Türkiye'nin tasarımı üreten ülkeler arasında olmasını ümit ediyorum"

Pekcan, dünyada tasarımı üreten ülkeler ile bir de bunları tüketen ülkelerin bulunduğunu aktararak, Türkiye'nin tasarımı üreten ülkeler arasında olmasını ümit ettiğini dile getirdi.

Tasarımın öneminin bugün daha da arttığını, tasarım odaklı düşünmenin ticarette başarının daha da önemli bir koşulu haline geldiğini anlatan Pekcan, "Dünya genelinde yükselen siyasi ve ekonomik belirsizlikler ile artan korumacılık nedeniyle küresel konjonktürde zor bir süreçten geçiyoruz. Bu sebeple küresel ticarete ilişkin beklentiler de düşmüştür." dedi.

Bakan Pekcan, Türkiye'nin ihracatını artırmaya devam ettiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yılın ilk 10 ayında ihracatımız geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,1 oranında artarak 148 milyar 842 milyon dolara yükselmiştir. Dünya genelinde ihracatını artıran ülkeler arasında 2019'da Türkiye yedinci sıradadır. İhracatta yakaladığımız bu ivmeyi sürdürerek, hedeflerimize ulaşmamızın en temel yolu ise ihraç ürünlerimizin teknoloji, tasarım ve marka içeriğinin seviyesini yükseltmekten geçmektedir.

Bakanlık olarak tüm politikalarımızı bu bilinçle oluşturuyor, tasarım kültürünü Bakanlık vizyonumuzun merkezine alıyoruz. Bu çerçevede sektörlerin değişen ihtiyaçlarını dikkate alarak özel sektörle ve üniversitelerle yürüttüğümüz çalışmaların içeriğini yıldan yıla geliştiriyoruz."

Tasarımın gücüne inanan bir Bakanlık olarak Türkiye'de tasarım kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla tasarımcılara, şirketlere ve tasarım ofislerine önemli destekler sağladıklarını aktaran Pekcan, "645 firmanın tasarım departmanı oluşturmasına destek veriyoruz. Türk tasarımlarının dünyada daha etkin pazarlanabilmesini sağlamak adına tasarımcı şirketleri ve tasarım ofislerini de destekliyoruz. 11 adet tasarımcı şirketin ve 4 adet tasarım ofisinin yurt dışına yönelik faaliyetlerini desteklemekteyiz." diye konuştu.

Pekcan, Bakanlık olarak tasarım yarışmalarında ödül alan 180 tasarımcının dünyanın en iyi okullarında eğitim alarak dünyaya açılmasını sağladıklarını vurgulayarak, bu desteklerle, tasarımı her ölçekte ve sektördeki firmaların merkezine almayı ve ihracatta itici güç oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

2018 yılında birim ihraç fiyatının 1,33 dolar, tasarım desteklerinden faydalanan şirketlerin birim ihraç fiyatı ortalamasının 13,1 dolar seviyesinde olduğuna işaret eden Pekcan, bu oranların, tasarımın katma değerli ihracatın kilit unsuru olduğunu bir kez daha gözler önüne serdiğini dile getirdi.

- "Tasarım her sektörde kilit rol oynuyor"

Pekcan, bu gelişimi daha ileri taşımak için tasarıma daha çok yatırım yapılması ve tasarım odaklı düşünme kültürünün yaygınlaştırılması gerektiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak, ülkemizdeki tasarım kültürünü ve bilincini artırmak için desteklediğimiz en önemli etkinliklerden biri de bu sene 8'incisine imza attığımız Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri organizasyonudur. Design Turkey sadece iyi tasarımı ödüllendirmenin ötesinde ihracatçılarımızı tasarım vasıtasıyla küresel rekabette öne geçirmeyi de hedefliyor. Bu yıl Design Turkey için yapılan 278 başvurunun mobilyadan elektronik ürünlere, tıbbi cihazlardan iş makinalarına kadar çok geniş bir yelpazede olması, tasarımın her sektörde kilit rol oynadığının en iyi göstergesidir."

Bakan Pekcan, kıymetli tasarımcıların bundan sonra yapacakları çalışmalarla Türkiye'yi tasarım konusunda daha ileri taşıyarak, ülkeye ve ihracata daha fazla değer katacağına inandığını vurguladı.

Bakanlık olarak sanayicilerle tasarımcıları bir araya getiren Türkiye Tasarım Haftası gibi etkinlikleri de desteklemeye devam edeceklerini aktaran Pekcan, ihracatın, tasarım ve katma değeri, marka ve teknoloji değerinin gittikçe artırmasını temennisiyle bütün çalışmaların merkezine aldıklarını dile getirdi.

Bakan Pekcan'ın konuşmasının ardından üstün tasarım, iyi tasarım ve kavramsal tasarım başlıkları altında 62 ödül sahiplerini buldu.

Daha sonra Pekcan, tasarımların sergilendiği alanı ziyaret etti.

Kaynak: AA