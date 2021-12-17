"Design Week Türkiye" ödül töreni

Ticaret Bakanlığı ve TİM'in koordinasyonuyla düzenlenen, Türkiye'nin en geniş kapsamlı tasarım etkinliği "Design Week Türkiye 2021"in 5'ncisi Haliç Kongre Merkezi'nde başladı.

Açılış konuşmalarının ardından "Design Türkiye Endüstriyel Tasarım Ödülleri" ile devam etti. Toplam 45 firmanın ödüle layık görüldüğü törende; 8 firma "Üstün Tasarım", 37 firma ise "İyi Tasarım" ödülünün sahibi oldu. Arçelik 8 ödülle en fazla ödül kazanan firma oldu.

TİM Başkanı Gülle, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Design Türkiye Endüstriyel Tasarım Ödülleri'ni kazananlara ödüllerini takdim etti.

Törende ödül alan şirketler ve ürünler şöyle;

İYİ/ÜSTÜN TASARIMÜRÜN ADIFİRMASEKTÖR

İyi Tasarım ÖdülüGeri Dönüştürülebilir Heinzelmann Radio AmbalajıArçelikAmbalaj ve Hızlı Tüketim Ürünleri

İyi Tasarım ÖdülüPürsu Doğal Kaynak Suyu Cam Su AmbalajıPürsuAmbalaj ve Hızlı Tüketim Ürünleri

İyi Tasarım ÖdülüSparkle Akustik Aydınlatma KoleksiyonuFeltouchAydınlatma Ürünleri

İyi Tasarım ÖdülüÇok fonksiyonlu anahtarPanasonicElektronik Ürünler

İyi Tasarım ÖdülüÜst Segmet TV KumandasıVestelElektronik Ürünler

İyi Tasarım ÖdülüBinoküler Lazer Mesafe ÖlçerElement Product DesignElektronik Ürünler

İyi Tasarım ÖdülüEvasmart Akıllı LPG TüpEvas Ev AletleriEv Cihazları ve Kişisel Bakim Ürünleri

İyi Tasarım ÖdülüBeko Gardırop Tipi BuzdolabıArçelikEv Cihazları ve Kişisel Bakim Ürünleri

İyi Tasarım ÖdülüGurme Otomatik Çay MakinesiArçelikEv Cihazları ve Kişisel Bakim Ürünleri

İyi Tasarım ÖdülüARÇELİK ULTRAHIJYEN SERİSİ BUZDOLABIArçelikEv Cihazları ve Kişisel Bakim Ürünleri

İyi Tasarım ÖdülüVestel Çamaşır MakinesiVestelEv Cihazları ve Kişisel Bakim Ürünleri

İyi Tasarım ÖdülüARÇELİK UV TEMİZLEME CİHAZIArçelikEv Cihazları ve Kişisel Bakim Ürünleri

İyi Tasarım ÖdülüArtemis Saç Şekillendirme SerisiArçelikEv Cihazları ve Kişisel Bakim Ürünleri

İyi Tasarım ÖdülüSHELL Plastik Koltuk AilesiSavaş PlastikEv Mobilyası

İyi Tasarım ÖdülüSİLVA Bahçe Kanepe TakımıSavaş PlastikEv Mobilyası

İyi Tasarım ÖdülüIVY Masa AyağıSavaş PlastikEv Mobilyası

İyi Tasarım Ödülüİkonik zamansız Berjer tasarımSancaklı MobilyaEv Mobilyası

İyi Tasarım ÖdülüHypnose Porselen Sofra EşyasıKütahya PorselenEv ve Ofis Gereçleri ve Aksesuarları

İyi Tasarım ÖdülüMoon Sıkacaklı Detoks MatarasıMercanlar Mutfak Eşyaları San. ve Tic. AŞEv ve Ofis Gereçleri ve Aksesuarları

İyi Tasarım ÖdülüManuel RondoSolmazerEv ve Ofis Gereçleri ve Aksesuarları

İyi Tasarım ÖdülüPlato Masaüstü düzenleyici ürünUniqkaEv ve Ofis Gereçleri ve Aksesuarları

İyi Tasarım ÖdülüSOFTLINE PORSELEN MUG - Taşınabilir Porselen KupaKarporselenEv ve Ofis Gereçleri ve Aksesuarları

İyi Tasarım ÖdülüGhost Zero Belly Dayanıklılık kaplamasına sahip hafif gövdeli şarap kadehiTürk Şişe ve Cam Fabrikaları AŞEv ve Ofis Gereçleri ve Aksesuarları

İyi Tasarım ÖdülüAQUA ÇAYDANLIK TAKIMIKORKMAZ MUTFAK EŞYALARI SAN. TİC. AŞEv ve Ofis Gereçleri ve Aksesuarları

İyi Tasarım ÖdülüBroto Yenilikçi Kent Mobilyaları SerisiCemerKamu Alanı Ürünleri

İyi Tasarım ÖdülüÜç boyutlu ahşap konstrüksiyonlu ip tırmanmaCemerKamu Alanı Ürünleri

İyi Tasarım ÖdülüPark Koru ve Kent Ormanı Tanımlayıcı Birimi - İsim ve Bilgilendirme Levhasıİstanbul Büyükşehir BelediyesiKamu Alanı Ürünleri

İyi Tasarım ÖdülüLEAD Yönetici masasıTosunoğulları MobilyaOfis Mobilyası

İyi Tasarım ÖdülüBELUGA Ortak Alan MobilyasıTosunoğulları MobilyaOfis Mobilyası

İyi Tasarım ÖdülüLPG ile Çalışan Pratik BarbeküAygazSpor, Hobi, Oyun, Oyuncak ve Çocuk Ürünleri

İyi Tasarım ÖdülüBio2Flow Yüksek Akışlı Oksijen Terapi CihazıArçelikTıbbi Cihazlar ve Gereçler

İyi Tasarım ÖdülüKENDO 13M CNG - Kısa Mesafe Şehirler Arası Servis ve Turizm AracıAnadolu IsuzuUlaşım Araçları ve Aksesuarları

İyi Tasarım ÖdülüYüksek Hızlı Deniz Polisi Devriye BotuGözüyılmaz Mühendislik İnş. Gemi San. Tic.Ltd. Şti.Ulaşım Araçları ve Aksesuarları

İyi Tasarım ÖdülüAlüminyum alaşımlı aerodinamik jantCMS Jant ve Makina Sanayii A.ŞUlaşım Araçları ve Aksesuarları

İyi Tasarım ÖdülüBoqu ScooterFormeta DesignUlaşım Araçları ve Aksesuarları

İyi Tasarım ÖdülüVertigo Akustik Duvar Tavan ve Aydınlatma ÇözümleriFeltouchVitrifiye Ürünler ve Yapı Bileşenleri

İyi Tasarım ÖdülüÜç Boyutlu YazıcıZaxeYatırım Ürünleri ve Is Makineleri

Üstün Tasarım ÖdülüBeko Mini Hava TemizleyiciArçelikEv Cihazları ve Kişisel Bakim Ürünleri

Üstün Tasarım ÖdülüVestel SousVide Ankastre FırınVestelEv Cihazları ve Kişisel Bakim Ürünleri

Üstün Tasarım ÖdülüATRA Plastik KoltukSavaş PlastikEv Mobilyası

Üstün Tasarım ÖdülüMONO Çağdaş Banyo MobilyalarıÇelik TarımEv Mobilyası

Üstün Tasarım ÖdülüWave Ahşap Servis SetiAra DekorasyonEv ve Ofis Gereçleri ve Aksesuarları

Üstün Tasarım ÖdülüCatena HavlupanRadim RadyatörVitrifiye Ürünler ve Yapı Bileşenleri

Üstün Tasarım ÖdülüChallanger Serisi Mısır Silaj MakinesiÇivril MobilyaYatırım Ürünleri ve Is Makineleri

Üstün Tasarım ÖdülüTMC CNC DİKEY İŞLEME MERKEZİDener GrupYatırım Ürünleri ve Is Makineleri