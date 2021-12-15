Design Week Türkiye'nin tanıtım toplantısı yapıldı

İSTANBUL (DHA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) gelenekselleştirdiği 'Design Week Türkiye 2021' cuma günü başlıyor. Projenin tanıtım toplantısında konuşan TİM Başkanı İsmail Gülle, " İstanbul'u dünyada önemli bir tasarım destinasyonu haline getirmenin yanı sıra, tasarım ürünlerinin ihracatını artırarak yaratıcı endüstrilerin ihracatını geliştirmeyi amaçlıyoruz" dedi. Güle, Küresel Tasarım Sıralamaları'nda Almanya, Birleşik Krallık, Hollanda, Kanada gibi ülkeleri geride bırakarak skor bazında 7'nci sıraya yerleşen Türkiye'nin ilk 5'e girmesini hedeflediklerini söyledi.

Design Week Türkiye 2021'nin 5'incisi 17-18 Aralık tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek. Program çerçevesinde; 12 panel ve konferans, 60'tan fazla konuşmacı, 20'yi aşkın sergi, enstalasyon ve atölye çalışmaları gerçekleşecek.

World Design Organization (WDO) Başkanı Srini Srinivasan, WDO Yönetim Kurulu Üyesi Thomas Garvey, Mimar ve Tasarımcı Alessandro Colombo, dünyaca ünlü tasarımcılarımız Hakan Akkaya, Aslı Filinta gibi isimlerin de yer alacağı programda tasarımın önemine vurgu yapılacak.

Etkinliğin başlamasına 2 gün kala İstanbul'da bir otelde tanıtım toplantısı yapıldı. Toplantıda Design Week Türkiye'nin içeriğine ilişkin bilgi verilerek, önemine dikkat çekildi.

NİCELİK YERİNE NİTELİĞE ODAKLANIN TAVSİYESİ

Bu yıl Design Week Türkiye'nin çok fazla ilgi gördüğünü anlatan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "Birbirinden kıymetli yerli ve yabancı isimler, sektörümüzün duayenleri bu tasarım ekosistemine destek olmak için bir araya geldi. Design Week, ihracatta katma değerimizin ve markalı ihracatın artırılmasına yönelik çalışmalarımız için önemli bir yer tutuyor. İhracatçılarımıza nicelik yerine, niteliğe odaklanmasını tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

TÜRKİYE, TASARIMDA İLK 5'İ HEDEFLİYOR

Türkiye'nin, Küresel Tasarım Sıralamaları'nda Almanya, Birleşik Krallık, Hollanda, Kanada gibi ülkeleri geride bırakarak skor bazında 7'nci sıraya yerleştiği bilgisini veren Gülle, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu oldukça önemli bir başarı. Hedefimiz önümüzdeki dönemde bu başarıyı daha da ileriye taşıyarak, ilk 5 ülke arasına girmek. Bu hedefe ulaşmak adına, Design Week Türkiye oldukça önemli bir sorumluluk üstleniyor. Bununla beraber, Meclisimizin 'Design İstanbul' projesi çalışmaları da süratle devam ediyor. Design Week Türkiye'den edindiğimiz tüm kazanımları doğrudan yansıttığımız bir proje hazırladık. Design İstanbul projesi kapsamında; dizayn yarışmalarından dizayn sokaklarının kurulmasına, Design İstanbul müzesinden yenilikçi çalışma alanlarının oluşturulmasına kadar geniş bir perspektifte çalışmalarımızı ele aldık. Projeyle İstanbul'u dünyada önemli bir tasarım destinasyonu haline getirmenin yanı sıra, tasarım ürünlerinin ihracatını artırarak yaratıcı endüstrilerin ihracatını geliştirmeyi amaçlıyoruz. Ayrıca, yıl boyunca dünyanın dört bir yanından önemli tasarımcıların katılacağı Design İstanbul konuşmalarıyla tasarım dünyasının nabzını tutacağız."

"YEPYENİ BİR İHRACAT STRATEJİSİNE GEÇECEĞİZ"

Küresel tedarik zincirinde yeni bir dönemin başladığının ve ihracat ailesinin bu kırılmayı lehine kullanmayı başardığının altını çizen Gülle, "Bu başarıyı sürdürülebilir kılmak adına tasarımın gücüne inanıyoruz. Çünkü önümüzdeki bu süreçte rekabet, sadece fiyat odaklı olmayacak. Yeni dönemde tasarım, sürdürülebilirlik ve katma değer başlıkları, rekabet gücümüzü belirleyecek unsurlar olacak. Bu durum, sürdürülebilirlik ve teknoloji odaklı, çevreye duyarlı ve marka değeri yüksek yepyeni bir ihracat stratejisine geçmemiz gerektiğini gösteriyor. TİM olarak dört bir koldan, küresel ticarette değişen tüm koşullara ihracatçılarımızı hazırlamayı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

İHRACAT, TASARIMLA YÜKSELECEK

"Artık tasarlayan, hayal eden, bu hayalleri üreten ve dünyanın dört bir köşesine ihraç eden bir Türkiye var" diyen İsmail Gülle, Design Week Türkiye ile tasarım ekosistemine katkı sunmayı, ülke sathında bu kültürü daha da geliştirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Var olanla yetinmeyen, daha da fazlasına cesaret eden tüm tasarımcıların arkasında olduklarına dikkat çeken Gülle, "Çünkü onlarla katma değer yaratıp, onlarla kalkınacağımıza yürekten inanıyoruz. Son dönemde yükselen ihracat rakamlarımızla birlikte net bir şekilde görüyoruz ki; 'Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye' hedefimize belki de hiç olmadığı kadar yakınız. Bunun için sürdürülebilir ihracatı ve katma değeri nasıl yaratacağımızı doğru şekilde tespit etmemiz gerekiyor. Günümüzde, sürdürülebilir ihracat artışının yolu katma değerli üretimden geçiyor. Katma değerli üretimin yolu ise Ar-Ge, inovasyon, marka ve tasarımdan. Bugün, bu dört önemli unsurdan tasarımı ele alıyoruz. TİM olarak inanıyoruz ki; Türkiye ihracatla, ihracat tasarımla yükselecek" dedi.