Design Week Turkey 2019 başladı

14.11.2019 12:06 | Son Güncelleme: 14.11.2019 12:06

Türkiye'de tasarım kültürünün oluşmasına ve Türk tasarımcıların dünyaya tanıtılmasına katkı sağlayan Design Week Turkey 2019 (Türkiye Tasarım Haftası) başladı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) Ticaret Bakanlığı koordinasyonuyla Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlediği etkinlik, genç tasarımcıları ve tasarımcı adaylarını bir araya getirdi.

Etkinliğin açılışında konuşan TİM Başkanı İsmail Gülle, tasarımın üretimde ve hayatta oluşturduğu katma değeri odak noktasına koyarak, endüstrinin ulusal ve uluslararası temsilcileri ile tasarımcıları bir araya getirdikleri Design Week'in dördüncüsünü düzenlediklerini söyledi.

Sosyal hayattan, üretime ve ihracata kadar hayatın her alanında küresel trendler ile beraber gelen bir dönüşüm içerisinde yaşadıklarını dile getiren Gülle, şu anda hayatlarındaki tüm tercihlerin tasarıma dayalı olduğunu bildirdi.

Gülle, bu yüzden standartların ötesine çıkarak, dün yapılanı bugün daha da ileriye taşımak ve tasarımı odaklayan yöntemlerle geleceği planlamak zorunda olduklarını vurguladı.

İsmail Gülle, "Endüstri 4.0'ın sacayaklarını oluşturan dijital ve teknolojik dönüşüme entegre olabilmek için, milenyum jenerasyonunu da yanımıza alarak, onların dinamizmiyle bir çok olguyu temelinden sarsarak yeniden yapılandıracağız." dedi.

"En kullanışlı, en kaliteli ürünü yapmanın ötesinde tasarımın büyüsünü tüm sektörlerimize değdirerek, hedeflediğimiz katma değerli üretim ekosistemine ulaşabiliriz." diyen Gülle, hızlı olmaları, estetik ürünler ortaya koymaları, taleplerin ve tasarımın ötesine çıkmaları gerektiğini söyledi.

"Programda, endüstri ürünlerin tamamı için tasarım işlenecek"

Gülle, her yıl performans ve içerik çıtasını bir kat daha yükselttiklerini belirterek, bu yılki Design Week içeriğine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Tasarımın ötesinde ne var? Bunu sorgulamak için karşınıza çıkıyoruz. Çünkü tasarım bir olgu olarak, hayatımızın her noktasında, artık kendi ağırlığının ve öneminin de ötesine geçmiş bir kavram. Bu nedenle; oyun tasarımından tasarım odaklı eğitim sistemlerine, mücevher tasarımından sürdürülebilir markalara, restoran tasarımı, şehir tasarımı, tarihi miraslar ve otomotiv başta olmak üzere endüstri ürünlerinin tamamında tasarımı işleyen sıra dışı bir program için katılımcıları heyecanlandıracak ve 4 günü dolu dolu geçirecekleri bir program için çok detaylı bir çalışma yürüttük."

Gülle, genç tasarımcıların ve tasarımcı adaylarının güçlü insan kaynağı olacağını belirterek, güçlü altyapı, ihracat ve ekonominin onların katkısıyla sağlanacağını anlattı.

"İstanbul'u bir küresel çekim merkezine dönüştüreceğiz"

Gülle, gençlerin hayatına meslek sahibi olarak başlaması için çalıştıklarını ifade ederek, genç jenerasyonun taleplerine ayak uydurmak, onların enerjisini yakalayabilmek adına Design Week'in kapsamını bu yıl da genişlettiklerini söyledi.

Tasarım şehri olan İstanbul'un her köşesine tasarım ruhunu taşımak için yeni projelerle ilerlediklerini dile getiren Gülle, şu bilgileri verdi:

"Geçtiğimiz sene 22 olan panel ve konferans sayımızı 33'e, 50 olan konuşmacı sayımızı 120'nin üzerine, sergi sayımızı 19'dan 28'e yükselterek adeta birlikte ev sahipliği yaptığımız 150 tasarımcımızla buluşma noktasına getirerek, hitap ettiğimiz ziyaretçi potansiyelini 50 binden 60 bin üzerine yükselttik. İstanbul'un ruhunu ve Türk tasarımının hayal ötesi dünyasını, tüm tasarım ekosisteminin paydaşları kucaklayana kadar da büyümeye devam edeceğiz."

Gülle, "İstanbul'un ruhuna yakışan tasarım ekosistemini de İstanbul'u bir küresel çekim merkezine dönüştürerek, artık Design Week olarak değil, İstanbul'un, tüm paydaşlarıyla birlikte ortaya çıkartacağımız 'DESIGN.IST' markası olarak devam ettireceğiz. Çünkü tasarım tek bir kurumun üstlenebileceğinin, çok çok ötesinde bir olgu." diye konuştu.

Tasarım kültürünü geliştirmek amaçlanıyor

Alınan bilgiye göre, bu yıl 4. kez düzenlenen Design Week Turkey ile tasarım kültürünü geliştirmek, tasarımın gücü konusunda farkındalık sağlamak, Türk tasarımcıları dünyaya tanıtmak ve tasarımın endüstriye kattığı değeri artırmak amaçlanıyor.

Türk Hava Yolları, Ford Otosan ve ING Türkiye'nin desteğiyle "Tasarım Ötesi" ana temasını taşıyan etkinlik kapsamında, 100'den fazla konuşmacı ve 150'nin üzerinde tasarımcı, 34 panel ve konferans ile 53 sergi ve atölye çalışmasında sanayici, akademisyen ve öğrencilerle buluşacak.

Etkinliğe Volvo, Ford, Tesla gibi dünyada tasarım alanında öne çıkan otomobil markalarının tasarımcılarından Niels van Roij, Londra Design Week Direktörü Ben Evans, Uluslararası IF Tasarım Forumu Üst Yöneticisi (CEO) Ralph Wiegmann, Social Designs Kurucusu Daan Rosegarde, Design For All Kurucusu Ron Nabarro, Tayvan Medikal Tasarım Birliği Başkanı Kevin Seng gibi global düzeyde alanında uzman isimler konuşmacı ve panelist olarak katılacak.

Rosanna Orlandi'nin "Suçlu Plastik Değildir" temalı sergisiyle "Sürdürülebilir Yaşam" ve "Sıfır Atık" gibi konulara değinilirken, "Dokumanın Çağdaş Yüzü" sergisiyle Türkiye'de üretim kültürünün mihenk taşı olan dokumanın hikayesi anlatılacak. CollectThings sergisiyle de mimariden, günlük hayattan ve doğadan ilham alarak hazırlanan el yapımı mücevherler sunulacak.

Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri sahiplerini bulacak

"Sürdürülebilirlik", "Oyun Tasarımı", "Tasarımda Rekabetin Kodları", "Medical Tasarım", "Çağdaş Mücevher Tasarımı" başlıklı panellerin yer alacağı etkinlik kapsamında, ihracatta ve ulusal pazarda ürüne katma değer ve rekabetçi üstünlük kazandıran iyi tasarımlar da ödüllendirilecek. Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri de gerçekleştirilecek törenle bu yıl 8'inci kez sahiplerini bulacak. Finale kalan tüm ürünler Design Turkey için ayrılan özel alanda yerini alacak. Ücretsiz olan etkinliğe katılmak isteyenlerin "http://designweekturkey.com" internet adresinden kayıt yaptırması gerekiyor.

Kaynak: AA