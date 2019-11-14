14.11.2019 19:04 | Son Güncelleme: 14.11.2019 19:04

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, dağınık yapılan etkinlikleri Design Week Turkey çatısı altında toplamak istediklerini belirterek, "Bu tasarım etkinliğinin neticelerinin bir arada anlaşılması, tüm gençlerimizin ilgi duyan arkadaşlarımızın bu konudaki geniş vizyonu göstermesi açısından birleştirelim dedik." dedi.

Design Week Turkey kapsamında düzenlenen "İhracatçılar Birlikleri Ödül Törenleri" İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Törende konuşan Gülle, dağınık yapılan etkinlikleri Design Week Turkey çatısı altında toplamak istediklerini aktararak, "Bu tasarım etkinliğinin neticelerinin bir arada anlaşılması, tüm gençlerimizin ilgi duyan arkadaşlarımızın bu konudaki geniş vizyonu göstermesi açısından birleştirelim dedik." diye konuştu.

Gelecek sene konsepti biraz daha geliştireceklerini vurgulayan Gülle, organizasyonun ismini de "DESIGN.IST" olarak değiştirerek, İstanbul'u tasarım, marka ve kültür şehri yapmayı hedeflediklerini anlattı.

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Başkanı Aydın Dinçer de Rönesans Dönemi'nin efsane sanatçısı Michelangelo'nun; "Ben heykel yaratmıyorum, heykeller o taşların içinde zaten var, ben sadece fazlalıklardan kurtuluyorum" sözünden ilham alarak bu yıl Endüstriyel ve Mimari Doğal Taş Tasarım Yarışması'nın (DOTT) 8'incisini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Dinçer, "fazlalıklardan kurtul" sloganı ile başlayan yarışmaya başvuran 404 proje arasından kazananları belirlediklerini aktararak, "DOTT ile amacımız; Türk doğal taşlarının tasarımcı ve mimarlara tanıtılarak günlük yaşamda kullanılabilmesi, özgün ve üretilebilir ürünlerin tasarlanmasına katkı sağlanmasıdır." dedi.

Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliği (TET) Yönetim Kurulu Üyesi Besim Tuncay Oktayer ise İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışmaları'nda bu yıl 4 farklı kategori belirlediklerini belirterek, "Projeleri sadece para ile ödüllendirmekle kalmıyor, ayrıca yurt dışı eğitim bursu da sağlıyoruz. Bugüne kadar toplam 49 yarışmacı yurt dışı eğitim bursundan faydalandı." ifadelerini kullandı.

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Tahsin Öztiryaki, bugüne kadar eğitim desteği verdiklerini ve bundan sonra bu desteğin devamının gelmesi gerektiğini anlattı.

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister de bu sene 8 ayrı kategoride 212 bin TL'lik ödül dağıtacaklarını belirterek, "Yarışmalarımıza toplam 316 başvuru yapıldı." bilgisini verdi.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu (UTİB) Üyesi Aslı Türkün Karaçor ise 9. Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması'nda başarılı olan tasarımcılara ödüllerini takdim edeceklerini belirterek, "2011 yılı itibarıyla düzenlediğimiz yarışmamız kapsamında toplam 2 bin başvuru aldık ve toplamda 130 kişiye ödül verdik." dedi.

Programın sonunda TİM Başkanı Gülle ile birlik başkanları 100'ü aşkın kişiye ödüllerini takdim etti.

Kaynak: AA