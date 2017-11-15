Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri Verildi

İntema Baz:Biz serisi Üstün Tasarım Ödülü aldı

Şule Koç'un İntema için tasarladığı Baz:Biz serisi Üstün Tasarım Ödülü aldı



Türkiye'de kullanıcının ihtiyaçlarını gözeterek ihracatta ve ulusal pazarda, tasarım ile katma değer ve üstünlük kazandıran ürünlere iyi tasarım ödülü kazandıran Design Turkey Endüstriyel Tasarım Yarışması'nın ödülleri sahiplerini buldu. TURQUALITY® programı dahilinde T.C. Ekonomi Bakanlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu'nun (ETMK) iş birliği ile düzenlenen Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri ödül töreni, 8 Kasım Çarşamba günü İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleşti.



Ürün Tasarımı ve Kavramsal Tasarım Ödülleri olmak üzere iki ana kategori altında verilen ödüllerde, tasarımcı Şule Koç'un İntema için tasarladığı Baz:Biz serisi Üstün Tasarım ödülü aldı. Türkiye'nin tasarımla markalaşmasına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen 6. Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri, tasarım ile tüm endüstrileri buluşturmak amacıyla yola çıkarak bu yıl 2'incisinin gerçekleştiği "Türkiye Tasarım Haftası"nda verildi.



Baz:Biz, mutfağı hem üretim hem de paylaşım merkezine dönüştürüyor



Design Turkey Endüstriyel Tasarım Yarışması'nda Üstün Tasarım Ödülü alan Baz:Biz serisi, Şule Koç tarafından mutfak dünyasına yepyeni bir yaklaşım getiren İntema için tasarlandı. Mutfağı yeniden tanımlamak amacıyla oluşturulan ve bir yaşam alanı olarak konumlandırılan Baz:Biz, dönüşüme, etkileşime, kişiselleştirmeye açık modülleriyle tüm kullanıcıları harekete dahil ediyor, mutfağı hem üretim hem de paylaşım merkezi haline getiriyor. Sıcaklığı ve konforu aratmayacak tasarımıyla duygusal bir bağ kurduran Baz:Biz, yemek ritüelini keyifli bir atmosfere dönüştürüyor. İntema Yaşam'ın kirala&pişir mutfak konsepti içerisinde satın almadan deneme fırsatı sunduğu Baz:Biz mutfak, kullanım kolaylığı sağlayan tasarımıyla dikkat çekiyor.