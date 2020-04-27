DESİAD Başkanı Konyalıoğlu: Koronavirüs, dijital dönümün kaçınılmaz olduğunu gösterdi
Dijital dönüşümün kaçınılmaz olduğunu gösterdiğini dile getiren DESİAD Başkanı Konyalıoğlu, bu süreçte özellikle gıda, bilişim teknolojileri, kimya, e-ticaret, lojistik, perakende, sağlık ve ihracata dayalı sektörlerdeki şirketler için yeni fırsatlar oluştuğunu dile getirdi.
27.04.2020 04:53 | Son Güncelleme: 27.04.2020 04:53
Dijital dönüşümün kaçınılmaz olduğunu gösterdiğini dile getiren DESİAD Başkanı Konyalıoğlu, bu süreçte özellikle gıda, bilişim teknolojileri, kimya, e-ticaret, lojistik, perakende, sağlık ve ihracata dayalı sektörlerdeki şirketler için yeni fırsatlar oluştuğunu dile getirdi.
Kaynak: Dunya.com