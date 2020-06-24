Derya'yı arama çalışmaları tekrar başladı
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Derya'yı arama çalışmaları tekrar başladı

Bursa'da sel sularına kapılarak kaybolan genç kızı arama çalışmaları havanın aydınlanmasının ardından tekrar başladı.

Derya'yı arama çalışmaları tekrar başladı
24.06.2020 10:26 | Son Güncelleme: 24.06.2020 10:56

Bursa'da sel sularına kapılarak kaybolan genç kızı arama çalışmaları havanın aydınlanmasının ardından tekrar başladı. Genç kızın arama çalışmalarına 18 dalgıç olmak üzere toplam 161 personel ile devam ediliyor.

Kestel ilçesinde 3 gün önce azgın sel sularına kapılarak bir daha haber alınamayan 17 yaşındaki Derya Bilen'in arama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. AFAD, jandarma ve belediye ekiplerinin dışında çok sayıda sivil arama kurtarma ekibinden oluşan 161 kişinin katıldığı arama çalışmalarında, vadi kenarları, kayaların altlarını arayan ekipler sel nedeniyle oluşan çamurların içinde de kayıp genç kızı bulmak için çalışmalarına devam ediyor.

Ayrıca Bursa ve Yalova İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler ile sivil arama kurtarma ekiplerinden oluşan 18 dalgıç 2 kilometrelik dere yatağında aramalarına devam ediyor.

Arama çalışmaları çamur birikintilerine yoğunlaştırıldı

Sel sularına kapıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Derya Bilen'in arama çalışmalarında çamur birikintilerine yoğunlaşıldı. Azgın sel sularının dağdan kopararak dere yatağına getirdiği çamurların içerisine yoğunlaşan ekipler, ellerinde bulunan sopalarla çamurları kontrol ederken iz takip köpekleriyle de tarama yapılıyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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