Derya Yanık kimdir? Derya Yanık kaç yaşında?

Türk avukat ve siyasetçi olan Derya Yanık, son yaşanan gelişmeler ile Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak görev almaya başladı. 21 Nisan 2021 (bugün) itibari ile görevine başlayan Derya Yanık'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Derya Yanık kimdir? Derya Yanık kaç yaşında? Yanık'ın hayatı ve kariyeri hakkında bilinenlere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türk avukat ve siyasetçi olan Derya Yanık, son yaşanan gelişmeler ile Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak görev almaya başladı. 21 Nisan 2021 (bugün) itibari ile görevine başlayan Derya Yanık'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Derya Yanık kimdir? Derya Yanık kaç yaşında? Yanık'ın hayatı ve kariyeri hakkında bilinenlere haberimizden ulaşabilirsiniz.

DERYA YANIK KİMDİR?

Derya Yanık, 1972'deOsmaniye'de doğan Türk avukat ve siyasetçidir.

21 Nisan 2021'den beri Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak görev almaktadır.

Derya Yanık 1972 yılında Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde doğdu. İlk öğrenimini aynı ilçede, lise eğitimini ise Adana Anadolu Lisesi'nde tamamladı. 1995'te İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden lisans derecesi ile mezun oldu. 1996'da İstanbul Barosu'na bağlı olarak avukatlık stajını tamamladı.

1997 yılından beri serbest avukatlık yapan Yanık, farklı radyo programlarında hukuk programları yaptı ve çeşitli dergilerde hukuk yazıları kaleme aldı.

Ağustos 2002'de oluşturulan Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul İl Yönetim Kurulunda yer aldı. 2003'de Ak Parti 1. Olağan Kongresinde bir kez daha İstanbul İl Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. Aynı yıl "Genç Siyasi Liderler Programı" kapsamında İsrail'de siyasi ve sosyal incelemelerde bulundu. Ayrıca, İstanbul İl Başkanlığı Siyasi ve Hukuki İşler Birimi Hukuk Komisyonu'nun kurucu başkanlığına getirildi. 2004 Türkiye yerel seçimleri'nde İstanbul'dan Beyoğlu Belediyesi Başkanlığına aday adayı oldu.

2004-2014 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği görevinde bulundu. 2006'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarihinde ilk kez bir kadın meclis üyesi olarak Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın yerine vekâlet etti. Bunun yanı sıra, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hukuk Komisyonu Başkanlığı ve Ak Parti grup sözcülüğü pozisyonlarında görevlendirildi. Halen Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) yönetim kurulu üyesi olan Yanık, insan hakları, aile hukuku, çocuk ve kadın hakları alanlarıyla ilgili birçok sivil toplum çalışmasında yer aldı.

24 Mart 2021'deki 7. Adalet ve Kalkınma Partisi Olağan Kongresi'nde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeliğine seçildi.

21 Nisan 2021'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Zehra Zümrüt Selçuk'un yerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak atandı.

DERYA YANIK KAÇ YAŞINDA?

Derya Yanık 1972 doğumlu olup 49 yaşındadır.