Derya'ya hüzünlü veda Bursa'da geçtiğimiz pazar günü yaşanan sel felaketinde suya kapılıp kaybolan 5 gün süren arama faaliyetleri sonrası dün kilometrelerce ileride sazlıkların arasında cansız bedeni bulunan Derya son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Bingöl'e gönderildi.

Bursa'da geçtiğimiz pazar günü yaşanan sel felaketinde suya kapılıp kaybolan 5 gün süren arama faaliyetleri sonrası dün kilometrelerce ileride sazlıkların arasında cansız bedeni bulunan Derya son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Bingöl'e gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz pazar günü Kestel ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından taşan derede sele kapılarak dere yatağına sürüklenen Nazime Bilen (74), Ahmet Bilen (34), Türkan Bilen (34), Medine Bilen'in (10) cansız bedenleri bulunmuş, Derya Bilen'e ise ulaşılamamıştı. Kayıp Derya'yı bulmak için dere yatağını tarayan arama kurtarma ekipleri, çamur, kaya, şelale ve ağaçların arasına bakarak arama çalışmalarına 5 gün boyunca devam etti. Narlıdere'nin akıntı yolunu değiştirerek dere suyunu vidanjörle çeken ekipler dün itibariyle vadi bölgesinde arama çalışmalarına devam etmişti. AFAD koordinesinde bölgede gece gündüz çalışan arama kurtarma ekipleri arama bölgesini genişletip bugün 18 kilometrelik dere yatağını taranmaya başladı.

Derya'nın sele kapıldığı Kayacık'dan itibaren Kazıklı'ya kadar olan 18 kilometre boyunca devam eden su kanalını tarayan ekipler, arama çalışmalarını bu bölgeye yoğunlaştırdı. Derya'nın sel ile suya kapılarak bu bölgeye geçebildiği ihtimali üzerinde duran ekipler, 18 kilometrelik su kanalına botlarla açıldı. Bir ekip bot ile su yüzeyine ve ağaçların arasını ararken, bir ekip de dere kenarında bulunan ağaç ve çamurun içinde Derya'yı aradı. Akşam saatlerinde de aramaya devam eden ekipler, genç kızın cesedini Samanlı Mahallesi ile Demirtaş Mahallesinin arasında kalan bir bölgede dere yatağı içerisinde sazlıkların arasında buldu. Deryanın cesedi yakınları tarafından teşhis edildikten sonra otopsi için morga kaldırıldı.

Otopsinin ardından cenaze Bursa Büyükşehir Belediyesinin Acemler'deki mezarlıklar şube müdürlüğünde yıkanıp kefenlendi.

Daha sonra Derya Bilen'in cenazesi, belediyenin tahsis ettiği araçla Yenişehir Havalimanına götürdü. Derya'nın naaşı babası ve yakınlarıyla birlikte havalimanından memleketi Bingöl'e kargo uçağı ile uğurlandı. - BURSA

Kaynak: İHA