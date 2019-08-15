15.08.2019 17:08

Derya Uluğ tatilcileri coşturdu

MUĞLA - Bodrum'da sahne alan Derya Uluğ, tatilcilere unutulmaz bir gece yaşattı. Ulu, sevenleriyle birlikte şarkılarını seslendirdi.

Rixos Premium Bodrum'da sahne alan Derya Uluğ tatilcileri coşturdu. Hayranlarıyla buluşan Ulu, sevilen şarkılarını hayranlarıyla beraber söyledi. Tatilcilerle bol bol sohbet eden Uluğ, esprileriyle herkesi kahkahalara boğdu. Bir an olsun yerinde durmayan Derya Uluğ, "Okyanus" şarkısını tatilcilerin ısrarı üzerine tekrar söyledi.

Kaynak: İHA