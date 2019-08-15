Derya Uluğ tatilcileri coşturdu

Derya Uluğ tatilcileri coşturdu

Bodrum'da sahne alan Derya Uluğ, tatilcilere unutulmaz bir gece yaşattı.

15.08.2019 16:09
Derya Uluğ tatilcileri coşturdu

Bodrum'da sahne alan Derya Uluğ, tatilcilere unutulmaz bir gece yaşattı. Ulu, sevenleriyle birlikte şarkılarını seslendirdi.

Rixos Premium Bodrum'da sahne alan Derya Uluğ tatilcileri coşturdu. Hayranlarıyla buluşan Ulu, sevilen şarkılarını hayranlarıyla beraber söyledi. Tatilcilerle bol bol sohbet eden Uluğ, esprileriyle herkesi kahkahalara boğdu. Bir an olsun yerinde durmayan Derya Uluğ, "Okyanus" şarkısını tatilcilerin ısrarı üzerine tekrar söyledi. - MUĞLA

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.