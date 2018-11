Derya Uluğ, Sıla'ya Sahneden Destek Verdi: Sen Güçlü Bir Kadınsın

Derya Uluğ, bu yıl 5'incisi gerçekleştirilen Milas Zeytin Hasat Şenliği etkinlikleri kapsamında verdiği konserle Milaslılara unutulmaz bir gece yaşattı. Milas'ta konser veren Derya Uluğ; Sıla'nın şarkılarını seslendirerek, Sıla'ya destek olduğunu söyledi.

SILA'NIN ŞARKILARINI SESLENDİRDİ

Derya Uluğ, konserinde sevgilisi Ahmet Kural tarafından şiddet gören Sıla'nın şarkılarını seslendirerek, Sıla'ya destek olduğunu söyledi.

Derya Uluğ

"SEN GÜÇLÜ BİR KADINSIN"

Şarkıcı Derya Uluğ, "Sıla, Türk Pop Müziği'nin güçlü yorumcularından ve söz bestekârlarından şiddetin, maalesef her türlü kültür düzeyinde ortaya çıktığını gördük. Kadına şiddete her zaman karşıyım. Sıla'ya buradan sevgilerimi gönderiyorum. Her zaman yanındayım Sıla! Sen güçlü bir kadınsın." dedi.