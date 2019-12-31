Derya Uluğ izleyenleri büyüledi

31.12.2019 16:56 | Son Güncelleme: 31.12.2019 16:56

Bucalılar yeni yıla eşsiz bir konserle "merhaba" dedi.

Buca Belediyesi'nin yeni yıl kutlamaları birbirinden renkli görüntülere sahne oldu.Kutlamalar Işılay Saygın Meydanı'nda DJ Emrah Göktaş'ın gösterisiyle başladı. Ardından ünlü pop müzik sanatçısı Derya Uluğ sahne aldı. "Okyanus", "Ne münasebet" gibi şarkılarıyla hayranlarının gönlünde taht kuran Derya Uluğ, Bucalılara unutulmaz bir yeni yıl coşkusu yaşattı. Sahne performansıyla izleyenleri büyüleyen Uluğ, en sevilen şarkılarını Işılay Saygın Meydanı'ndaki İzmirliler ile birlikte seslendirdi.

DEĞİŞİMİN SİNYALLERİ VERİLDİ

Öte yandan, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç da yeni yılın, yepyeni bir başlangıç olduğuna değindi.Yaşanan tüm zorluklara rağmen önümüzde ülkemiz için güzel günler olduğunu ifade eden Kılıç, "Elbette 2019 yılı pek çoğumuz için hiç kolay bir yıl olmadı. Fakat bütün bu karanlık manzaranın içinde yükselen bir ses var. Türkiye'nin büyük çoğunluğuna ait bir ses var. Bu ülkenin namuslu, onurlu ve çalışkan babalarına ait bir ses var.Çocuğuna iyi bir eğitim verip güzel bir gelecek kurmak isteyen annelerine ait bir ses var. İşsiz kalmak istemeyen, yarınlara umutla bakmak isteyen gençlere ait bir ses var. O ses, çocukların yatağa aç girmediği, sokakların özgür olduğu, emeğin karşılığının alındığı aydınlık bir Türkiye istiyor. Bu ses Türkiye'nin gerçek sesidir. Biz bu sesi 31 Mart yerel seçimlerinde duyduk. Hemşehrilerimiz Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Mersin, Hatay başta olmak üzere birçok büyükşehirde değişimin sinyalleri verildi. Bu da bizlere ilerisi için umut verdi ve halkın iktidarının ayak seslerini artık daha gür şekilde duymaya başladık. Ben de bu değişimin bir parçası olduğum için çok mutluyum" diye konuştu.

YÜZÜNÜZDEN GÜLÜMSEME EKSİK OLMASIN

2020 yılının kadın cinayetlerinin, ekonomik sıkıntıların, babaların intiharlarının, şehit haberlerinin yürekleri dağlamadığı bir yıl olmasını isteyen Kılıç, "Sizler için dileğimse yüzünüzden gülümseme hiç eksik olmasın. Sevdiklerinizle birlikte geçireceğiniz unutamayacağınız güzellikte bir yıl olsun" dedi.

Kaynak: Bültenler