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Derya Uluğ; En Güvenli Konser!

Snob Magazin - Magazin
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Derya Uluğ; En Güvenli Konser!

Antalya'da ilk kez düzenlenen Uluslararası Sigortacılık Fuarı ve Kongresi sonrası sahne alan başarılı sanatçı Derya Uluğ "Burada kendimi hem şanslı hem de güvende hissediyorum" dedi.

ANTALYA (Snob Magazin) -

Antalya'da sahne alan pop müziğin güçlü sesi Derya Uluğ şarkıları ve şıklığıyla izleyenlere muhteşem bir gece yaşattı. Program ünlü sunucu Aynur Ayaz'ın sunumuyla gerçekleşti.

HGR Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Okan Saraç'a "Bugün kendimi sahnede daha güvenli hissediyorum. Türkiye'nin en güçlü sigortacıları ile bir arada olmaktan çok mutluyum, şarkılarımı Türkiye'nin sigortacılarına emanet ediyorum" diyen Uluğ, salonu dolduran binlerce kişi tarafından ayakta alkışlandı.

Derya Uluğ; En Güvenli Konser!

Snob Magazin / Magazin

Aynur Ayaz, Derya Uluğ, Türkiye, Antalya, Magazin, Haberler

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