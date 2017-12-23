Derya Uluğ Diyarbakır'ı salladı



DİYARBAKIR - Ünlü şarkıcı Derya Uluğ Diyarbakır'da verdiği konserde hayranlarını coşturdu. Uluğ, "Birçok sanatçı arkadaşıma da söylüyorum. Buranın gayet güvenilir ve konserlerin de birçok yerden daha güzel geçtiğini söylüyorum" dedi.

Diyarbakır'da Karavil Grup ve Ceylan Grup ortaklığında hayata geçen alışveriş merkezi kiralama ve yönetimi Apleona GVA Mülk Yönetim Hizmetleri Türkiye tarafından yapılan Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en büyüğü olma özelliğini taşıyan Ceylan Karavil Park Alışveriş Merkezi, "Okyanus", "Canavar" ve "Nabız" gibi şarkılarıyla gündemde olan ünlü şarkıcı Derya Uluğ'u hayranlarıyla bir araya getirdi. Platforma gelen Derya Uluğ, söylediği şarkılarla Diyarbakırlıları coştururken, yüzlerce hayranının telefonlarına sarılarak fotoğraf çekmeleri renkli görüntülere sahne oldu.

"Beklediğimizden daha modern ve huzurlu bir şehir"

İHA mikrofonlarına konuşan Uluğ, Diyarbakır'a ikinci gelişi olduğunu dile getirerek şunları kaydetti:

"Beklediğimizden çok daha modern ve en önemlisi huzurlu bir şehir. Çünkü herkes buraya gelmekten biraz çekiniyor. Biz ilkinde de çekinmedik bunda da çekinmedik. Çok da güzel bir konser geçirdik az önce. Buraya gelmeyenler tedirgin oluyorlar doğal olarak burada olabilecek olaylardan, yaşananlardan dolayı ama bizim öyle bir tedirginliğimiz yoktu. Gayet rahat geldik. Birçok sanatçı arkadaşıma da söylüyorum. Buranın gayet güvenilir ve konserlerin birçok yerden daha güzel geçtiğini söylüyorum. Ceylan Karavil AVM'deydik ve çok güzel geçti. Çok kalabalıktı. Bütün Diyarbakırlılara ve gelen herkese çok teşekkür ediyorum."