Derya Türkan ve Özer Özel "Hiç" konseriyle müzikseverlerle buluştu

Müzisyenler Derya Türkan ve Özer Özel "Hiç" başlıklı çevrim içi konserle sevenleriyle buluştu.

Müzisyenler Derya Türkan ve Özer Özel "Hiç" başlıklı çevrim içi konserle sevenleriyle buluştu.

Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle YouTube kanalından yayınladığı konserde, 10 kişilik ritim grubu ilk kez "Hiç" projesi için bir araya geldi.

Salgın nedeniyle etkinliklerini dijital yayınlarıyla sürdüren CRR Konser Salonu'nun ocak ayı etkinliklerinden olan konser, yaklaşık bir saat sürdü.

Derya Türkan'ın kemençe ve Özer Özel'in tamburuyla eşlik ettiği Yarkın Ritm Grubu'nda Fahrettin Yarkın, Ferruh Yarkın, Bekir Sakarya, Güray Cantürk, Fatih Zülfükar, Erkan Kanat, Oray Yay, Emre Sazak, Barış Cem Songur ve Emirhan Uygun yer aldı.

Konser, 1 hafta boyunca CRR YouTube kanalından izlenebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Şeref