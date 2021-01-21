Derya Tuna aylar sonra ortaya çıktı
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Derya Tuna aylar sonra ortaya çıktı

21.01.2021 11:46 | Son Güncelleme: 21.01.2021 11:49
Derya Tuna aylar sonra ortaya çıktı

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Derya Tuna önceki gün yakın arkadaşı ile birlikte İstinyePark'da objektiflere takıldı. İşte 56 yaşındaki Tuna'nın son görüntüsü...

Alışveriş turuna Markalar Sokağı'nda bulunan Butterfly chocolate'da kahve içerek mola veren Tuna, "Uzun zamandır evdeydim. Bugün arkadaşımla canımız sıkıldı, alışveriş yapmaya çıktık." dedi.

AYAKÜSTÜ KAHVE KEYFİ

Tuna, "Ayaküstü kahvemizi içtik, şimdi alışveriş turuna devam edeceğiz." dedikten sonra yakın arkadaşıyla beraber AVM'nin içine girerek bir süre daha mağazaları gezerek vakit geçirdi.& ;



Kaynak: Snob Magazin

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