Derya Şensoy kimdir? Derya Şensoy hayatı ve biyografisi! Derya Şensoy kaç yaşında, nereli?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Derya Şensoy merak konusu oldu. İşte Derya Şensoy hakkında merak edilen Derya Şensoy kimdir, Derya Şensoy hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

DERYA ŞENSOY KİMDİR?

Doğum tarihi: 7 Şubat 1990

Kaç yaşında: 31 yıl yaşında

Nereli: İstanbul

Boy: 1,72 m

Derya Şensoy, 7 Şubat 1990 tarihinde İstanbul'da doğdu. Tiyatro kökenli bir ailede yetişti, annesi tiyatro sanatçısı Derya Baykal babası ise sinema ve tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy'dur. Tiyatro sanatçısı ve yazarı Müjgan Ferhan Şensoy'un da kardeşidir. Üsküdar Amerikan Lisesi'nden mezun olmuş, illüstrasyon ve tasarım eğitimi almak için New York'a gitmiştir.

ABD'de Parsons The New School for Design okulunda eğitim gördükten sonra bir dönem İngiltere'de takı üzerine çalışmalar yapmıştır.

2013 yılında babasının yazıp yönettiği Masal Müfettişi adlı oyunun dekor ve kostüm tasarımını yapmıştır. Aynı sene Doksanlar dizisinde Tuğba Karaman Tuncay karakterini canlandırarak ilk televizyon deneyimini yaşamıştır. Sonraki sene Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı filmiyle sinema adımını atmıştır. 2015 yılında Hesapta Aşk filminde Didem karakterini, Mayıs Kraliçesi dizisinde Dilara karakterine can vermiştir.

Aynı yıl kardeşi Müjgan Ferhan Şensoy'un yazıp yönettiği Pera'daki Hayalet adlı oyunun dekor tasarımını yapmış, Aybike karakterini canlandırmıştır. Sonraki sene Deliormanlı, Çakallarla Dans 4 ve Mahsun Kırmızıgül'ün yönettiği Vezir Parmağı filminde rol almıştır. 2017 yılında Bu Sayılmaz dizisinde ve babası Ferhan Şensoy'un yazıp yönettiği Nereye de Gidiyor Lan Bu Gemi? adlı oyunda rol almıştır.