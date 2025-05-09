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Derya Pınar Ak kimdir? Derya Pınar Ak kaç yaşında, nereli?

Derya Pınar Ak kimdir? Derya Pınar Ak kaç yaşında, nereli?
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Derya Pınar Ak kimdir? sorusu, özellikle son dönemde rol aldığı yapımlarla dikkat çeken genç oyuncunun hayatını merak edenler tarafından sıkça araştırılıyor. Oyunculuğa genç yaşta adım atan Derya Pınar Ak, yer aldığı diziler ve sinema projeleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor.

Derya Pınar Ak kaç yaşında, nereli? gibi sorular da Google'da yoğun şekilde aratılıyor. Başarılı oyuncunun biyografisi, oynadığı diziler, fiziksel özellikleri ve kariyer basamakları, özellikle genç izleyiciler tarafından büyük ilgi görüyor. Peki, Derya Pınar Ak hakkında merak edilen tüm detaylar neler? Derya Pınar Ak kimdir? Derya Pınar Ak kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

DERYA PINAR AK KİMDİR?

Derya Pınar Ak, 7 Ağustos 2003 İstanbul doğumlu, Türk oyuncudur. Derya Pınar Ak, oyunculuğa 2018 yılında Ceylan Özgün Çelik'in imza attığı Cadı Üçlemesi 13+ adlı projede yer alarak başlamıştır. Üçlemenin ilk filmi olan kısa filmde yer almıştır.

Derya Pınar Ak kimdir? Derya Pınar Ak kaç yaşında, nereli?

2020'de Hükümsüz adlı dizide İnci Sefer rolüne seçilen Derya Pınar Ak, 2021'de ise Uzak Şehrin Masalı adlı dizide Nisa Tekçe rolünü oynamıştır. Yine 2022 yılında Sevmek Zamanı adlı dizide Çiğdem rolü ile seyirci karşısına çıkan Ak, dijital platform dizisi Prens'te (2021-2022) Prenses Hasharia rolü ile ekranlara gelmiş ve başarılı performanslar sergilemiştir. Sinemada ise baaşrılı kadın yönetmenlerimizden Selcen Ergun'un yönetmenliğinde hayat geçen Kar ve Ayı (2022) filminde baş rol İmre'ye hayat vermiştir.

Derya Pınar Ak kimdir? Derya Pınar Ak kaç yaşında, nereli?

Son olarak 2023'te ise Adım Farah adlı dizide Gönül Koşaner karakterini canlandıran Derya Pınar Ak, hem güzelliği hem de yeteneği ile dikkat çeken bir oyuncudur. Hem sinema hem de televizyon projelerinde yer alan genç isim kendine özgü tarzı ve oyunculuğu ile izleyicilerin beğenisini kazanmıştır.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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