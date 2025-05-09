Derya Pınar Ak kimdir? Derya Pınar Ak kaç yaşında, nereli?

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DERYA PINAR AK KİMDİR?

Derya Pınar Ak, 7 Ağustos 2003 İstanbul doğumlu, Türk oyuncudur. Derya Pınar Ak, oyunculuğa 2018 yılında Ceylan Özgün Çelik'in imza attığı Cadı Üçlemesi 13+ adlı projede yer alarak başlamıştır. Üçlemenin ilk filmi olan kısa filmde yer almıştır.

2020'de Hükümsüz adlı dizide İnci Sefer rolüne seçilen Derya Pınar Ak, 2021'de ise Uzak Şehrin Masalı adlı dizide Nisa Tekçe rolünü oynamıştır. Yine 2022 yılında Sevmek Zamanı adlı dizide Çiğdem rolü ile seyirci karşısına çıkan Ak, dijital platform dizisi Prens'te (2021-2022) Prenses Hasharia rolü ile ekranlara gelmiş ve başarılı performanslar sergilemiştir. Sinemada ise baaşrılı kadın yönetmenlerimizden Selcen Ergun'un yönetmenliğinde hayat geçen Kar ve Ayı (2022) filminde baş rol İmre'ye hayat vermiştir.

Son olarak 2023'te ise Adım Farah adlı dizide Gönül Koşaner karakterini canlandıran Derya Pınar Ak, hem güzelliği hem de yeteneği ile dikkat çeken bir oyuncudur. Hem sinema hem de televizyon projelerinde yer alan genç isim kendine özgü tarzı ve oyunculuğu ile izleyicilerin beğenisini kazanmıştır.