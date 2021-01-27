Derya Özel kimdir? Derya Özel kaç yaşında ve nereli? Derya Özel evli mi? Derya Özel kitapları!

Çocuk, Gençlik, Edebiyat ve masal türünde kitaplar yazan Derya Özel, internette ve sosyal medyada merak edildi. Bu akşam Bloomberg TV'de Aslı Şafak'la İşin Aslı programında Aslı Şafak'ın konuğu olan Derya Özel kimdir? Derya Özel kaç yaşında ve nereli? Derya Özel evli mi? sorularının cevaplarını yazımızda bulabilirsiniz.

Sunucu, hikaye anlatıcısı ve özellikle de yazar kimliğiyle tanınan Derya Özel, 27 Ocak Çarşamba bugün Bloomberg TV'de Aslı Şafak'la İşin Aslı programında Aslı Şafak'ın konuğu oldu. İzleyiciler, Derya Özel'i merak etti ve araştırmaya başladı. Peki, Derya Özel kimdir? Derya Özel kaç yaşında ve nereli? Derya Özel evli mi? Derya Özel kitapları!

DERYA ÖZEL KİMDİR?

Bana Masal Anlat ve Anadolu Masalları kitaplarıyla tanınan Derya Özel, yazar ve hikaye anlatıcısıdır. Aslen İzmirlidir. Eğitimini Radyo, Sinema ve Televizyon alanında tamamlamıştır.

Yazarlığının yanı sıra, Youtube Masal Deryası adlı bir kanalı vardır. Bu kanalda hikaye anlatıcılığı yapar ve hikaye kitapları ile ilgili bir çok konuda videosu bulunur. Özel, TV360 kanalında Sunuculuk ve Posta Gazetesi'nde Köşe Yazarlığı da yaptı.

Derya Özel, Mehmet Coşkundeniz ile evliydi, fakat bu evliliği 2015 yılında sonlandırdı. Bu evlilikten iki kızı vardır. 10 Nisan 2010 doğumlu kızları ikizdir birisinin ismi Mavi, diğerinin ise Derin'dir. Hatta, "İkizlerle Hayat" adında bir de kitabı vardır.