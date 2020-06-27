Derya'nın cansız bedeni 23 kilometre uzakta bulundu (TÜM GÖRÜNTÜLER)
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Derya'nın cansız bedeni 23 kilometre uzakta bulundu (TÜM GÖRÜNTÜLER)

Derya'nın cansız bedeni 23 kilometre uzakta bulundu.

Derya'nın cansız bedeni 23 kilometre uzakta bulundu (TÜM GÖRÜNTÜLER)
27.06.2020 00:23 | Son Güncelleme: 27.06.2020 00:27

Derya'nın cansız bedeni 23 kilometre uzakta bulundu 

 

BURSA'nın Kestel ilçesinde, 5 gün önce 5 kişinin yaşamını yitirdiği sel felaketinde kaybolan Derya Bilen'in (17) cansız bedeni, kaybolduğu yerin 23 kilometre uzağındaki dere yatağında bulundu.Kentte pazar akşamı etkili olan sağanakla birlikte Kestel'de çok sayıda dere taştı. İlçeye bağlı Narlıdere, Dudaklı ve Kayacık mahallelerinde sel suları, önüne kattığı araçları sürükledi, ağaçları devirdi. Dudaklı Mahallesi'nin dağlık kesimlerindeki 4 katlı evin 1'inci katında oturan Akbaba ailesinin evini su bastı. Evden çıkamayan bedensel engelli Kader Akbaba (22) yaşamını yitirdi. Aynı anlarda sele kapılan çiftçiyi ise köy meydanında mahalleli kurtardı. Kayacık Mahallesi'nde ise sele kapılarak, dere yatağına sürüklenen Nazime Bilen (74) ile oğlu Ahmet (34), gelini Türkan (34) ve torunu Medine (10) Bilen'in cansız bedenleri bulundu. Ahmet Bilen'in yeğeni Derya Bilen ise kayboldu. 5'İNCİ GÜNDE 23 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDUKayıp Derya Bilen'i arama çalışmalarına 5'inci gününde de devam edildi. Çalışmalara AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), BAKUT, İHH İnsani Yardım Vakfı, Nilüfer Arama Kurtarma (NAK), UMKE ve ANDA ekipleri katıldı. Çalışmalar, genç kızın suya kapılarak, sürüklenmiş olma ihtimaline karşı Gerlengeç Deresi, Narlıdere ve çevresinde yoğunlaştırıldı. Derede arama yapan ekipler, Derya'nın kaybolduğu yerin 23 kilometre uzaklığında, dere kenarındaki sazlıkların içerisinde bulundu.'BU KADAR MESAFENİN ALTINDA BULUNMASI TAHMİN ETTİĞİMİZ BİR ŞEY DEĞİLDİ'Derya'nın cansız bedenini su kenarındaki sazlık alanın içinde bulduklarını söyleyen Bursa Arama Kurtarma (BAKUT) Başkanı Cihat Öz, "Deryanın cansız bedeni su üzerinde ters olarak yatıyordu. Sudaki sazlıkların arasında yatıyordu. Bursa yönüne doğru 16 km yol kat ettik. Selin başlamış olduğu noktadan buraya kadar bütün ekipler gerekli aramaları yaptı. Burası, köyün başladığı noktadan itibaren yaklaşık 18 kilometre altta. Normalde bu kadar mesafenin altında bulunması böyle bir selde hiçbirimizin tahmin ettiği bir şey değildi. Buralardan yine geçildi ama sazlık arasında olduğu için gözükmeyen bir yer. Biz, daha önce de bu bölgelerden çıkacağını düşündüğümüz için bir an önce bulmak için bu bölgede çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Bugün buraya girdik. Çok uzak bir nokta ama şükür ki bugün bulduk" dedi.SAZLIKLARIN ARASINDA BULUNDUDerya'nın, yaklaşık 23 kilometre uzaktaki Gürsu'nun Kazıklı Mahallesi'ndeki dere yatağında cansız bedeni bot ile su üzerinde arama yapan Bursa Arama Kurtarma (BAKUT) ekiplerince su yüzeyinde bulundu. Kestel ilçesi sınırlarını geçerek Gürsu ilçesindeki su yüzeyinin kenarında bulunan sazlıkların arasında kalan Derya Bilen'in cansız bedeni, bulunduğu anda BAKUT ekiplerince görüntülendi. GÖZÜ YAŞLI BABA EKİPLERE TEŞEKKÜR ETTİDerya'nın cesedinin bulunduğu bölgeye gelen gözü yaşlı baba Nezir Bilen, arama kurtarma ekipleri ve basın mensuplarına "Hepinizden Allah razı olsun" dedi. Cesedin bulunduğu noktada yaptığı incelemelerin arından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bursa Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yalçın Mumcu da şunları söyledi: "Maalesef bir kızımız kayıptı, onu arıyorduk. Bütün ekiplerimizle, canla başla çalışmalar devam ediyordu. Ekiplerimiz, Narlıdere'ye kadar olan bölgeyi çok iyi tetkik etmişlerdi. Ondan sonra sahaya doğru, ovaya doğru bir çalışma başlattık. Maalesef kızımızı bu ovada, suyun içindeki sazlıkların arasında bulduk. Ben tekrar ailesine baş sağlığı diliyorum. Üzücü bir olay, Allah yardımcıları olsun. Burada emeği geçen tüm arama kurtarma ekiplerine teşekkür ediyorum. Arkadaşlar da vatandaşlar da ailesi de bize çok büyük katkı sağladılar. Büyük özveriyle yardımcı oldular. 14- 15 kilometrelik bir mesafede bulundu. Narlıdere Göleti bütün imkanlarla boşaltıldı, altına bakıldı. Bütün detaylar değerlendirildi. Botlardaki arkadaşlara denk geldi. Bazı yerler sığ, bazı yerlerde bot kullanıyorduk. Çok şükür bulundu, geçmiş olsun. Nilüfer Deresi'ne karıştığında daha ileri gitme olasılığı olabilirdi. Daha önce 4 vatandaşımızın bulunduğu bölgeyi detaylandırdıktan sonra buraya ağırlık verince bulundu."

Derya Bilen'in cansız bedeni otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.


Kaynak: DHA

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