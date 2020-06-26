Derya'nın babasından arama kurtarma ekiplerine teşekkür
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Derya'nın babasından arama kurtarma ekiplerine teşekkür

Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana gelen sel felaketinde suya kapılıp kaybolan ve arama kurtarma ekipleri tarafından 5 gün sonra kilometrelerce ileride sazlıkların arasında bulunan 19 yayındaki Derya'nın babası arama kurtarma ekiplerine teşekkür etti.

Derya'nın babasından arama kurtarma ekiplerine teşekkür
26.06.2020 21:51 | Son Güncelleme: 26.06.2020 22:37

Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana gelen sel felaketinde suya kapılıp kaybolan ve arama kurtarma ekipleri tarafından 5 gün sonra kilometrelerce ileride sazlıkların arasında bulunan 19 yayındaki Derya'nın babası arama kurtarma ekiplerine teşekkür etti.

Geçtiğimiz pazar günü sel sularına kapılan 17 yaşındaki Derya Bilen 5 gündür aranıyordu. Arama kurtarma ekipleri bu sabahtan itibaren alanı genişletip kayıp kızı 18 kilometrelik alan içerisinde aramaya başladı. Derya'nın Bingöl'de olan babası Nezir Bilen'de sabah saatlerinde Bursa'ya gelerek kızını arayan kurtarma ekiplerinin çalışmalarına katıldı.

Derya Bilen akşam saatlerinde kaybolduğu bölgeye 23 kilometre uzaklıkta Samanlı Mahallesi ile Demirtaş Mahallesi arasında derede sazlıkların arasında bulundu. Bilen'in cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

"Olağanüstü çaba gösteren tüm ekiplere teşekkür ederim"

5 gündür kızının cesedini arayan Nezir Bilen kızının bulunmasıyla birlikte rahat bir nefes alırken aynı zamanda derin bir hüzne boğuldu. Arama kurtarma ekiplerine teşekkür eden acılı baba Nezir Bilen, "İlk geceden bu güne aralıksız arama faaliyetini sürdüren tüm ekiplere ailem ve Bingöl halkı adına teşekkür ederim. Çok emekleri geçti. Olağanüstü bir çaba gösterdiler. Allah devletimize zeval vermesin" dedi.

Arama Kurtarma faaliyeti ile ilgili bilgilendirme yapan AFAD Bursa İl Müdürü Yalçın Mumcu da 5 gündür aralıksız çalışan tüm ekiplere teşekkür ederek, "Derya kızımızın ailesi de çok büyük özveri ile bizlere yardımcı oldu. Arama kurtarma adına ne varsa hepsi yapıldı, Her türlü yöntem uygulandı. Allah ailesine sabır versin başları sağ olsun" dedi.

17 yaşındaki Derya'nın cesedine ulaşan BAKUT ekibinin başkanı Cihat Öz ise üst arama yaptıkları sırada Derya'nın cesedini sazlıkların arasında fark ettiklerini söyledi. Öz, "Su üzerinde yüzüstü yatıyordu. Oradaki sazlıkların arasına takılmıştı. Buradan Bursa'ya doğru gidiyorduk. Sabah girmiştik suya 16 kilometre katettik. Bulduğumuz bölge kaybolduğu bölgeden yaklaşık 18 kilometre uzaklıkta hiç birimiz böyle bir selde bu kadar mesafe katedeceğini tahmin etmedik. Bölgeden Bursa'ya kadar olan dere boyunca devletin tüm kurumları seferber oldu. Buraya'da bakmıştık. Ama bugün bir kez daha baktık şükür ki bugün bulabildik" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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