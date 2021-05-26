Derya Cebecioğlu yeniden VakıfBank'ta
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Derya Cebecioğlu yeniden VakıfBank'ta

Derya Cebecioğlu yeniden VakıfBank'ta
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, geçtiğimiz iki sezon Sistem 9 Yeşilyurt'ta kiralık olarak forma giyen Derya Cebecioğlu'nu yeniden renklerine bağladı.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, geçtiğimiz iki sezon Sistem 9 Yeşilyurt'ta kiralık olarak forma giyen Derya Cebecioğlu'nu yeniden renklerine bağladı. VakıfBank altyapısından yetişen Derya, yeni sezonda sarı-siyahlı formayı giyecek.

2020-2021 sezonunu Sultanlar Ligi ve Kupa Voley'de şampiyon, CEV Şampiyonlar Ligi'nde ise gümüş madalyayla tamamlayan VakıfBank Spor Kulübü, transfer çalışmalarına devam ediyor. Geçtiğimiz iki sezonu kiralık olarak Sistem 9 Yeşilyurt forması giyerek geçiren 1.85 cm boyundaki smaçör Derya Cebecioğlu, iki sezonun ardından VakıfBank'a döndü. Cebecioğlu, VakıfBank formasıyla 2018-2019 sezonunda bir FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası şampiyonluğu, bir Türkiye Ligi şampiyonluğu ve bir CEV Şampiyonlar Ligi üçüncülüğü kazanmıştı.

Derya Cebecioğlu kimdir?

24 Ekim 2000 tarihinde Mersin'de doğan Derya Cebecioğlu, 14 yaşında VakıfBank altyapısında voleybola başladı. Türkiye Yıldızlar Şampiyonası'nda VakıfBank ile kupaya uzanan Derya Cebecioğlu, VakıfBank Genç Takımı'yla üst üste iki kez Türkiye şampiyonluğu yaşadı. Bir dönem Bahçelievler Voleybol Kulübü'nde kiralık olarak forma giyen Derya Cebecioğlu, 2014'te Küçükler Milli Takımı'yla Balkan şampiyonu olma başarısı gösterdi. U18 ve U20 Milli Takımları'nın dünya dördüncüsü olan kadrolarında yer alan Cebecioğlu, U19 Milli Takım ile Balkan Şampiyonası ikinciliği ve Avrupa Şampiyonası dördüncülüğü yaşadı. 2018 yılında VakıfBank A Takım'a yükselen Derya Cebecioğlu, sarı-siyahlı formayla bir FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası şampiyonluğu, bir Türkiye Ligi şampiyonluğu ve bir CEV Şampiyonlar Ligi üçüncülüğü kazandı. Bu başarıların ardından Sistem 9 Yeşilyurt'a kiralanan Derya Cebecioğlu, 2021 CEV Challenge Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı.

Bireysel Başarıları

2018 U20 Avrupa Şampiyonası: En İyi Smaçör

2019 U20 Dünya Şampiyonası: En Skorer Oyuncu - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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